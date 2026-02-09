Víctimas de atentados terroristas en Cali serán exonerados del pago de impuestos predial e ICA

Los damnificados por los atentados terroristas del año pasado en Cali serán exonerados del pago del predial y otros impuestos del Distrito.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que el alivio tributario será para comerciantes y habitantes de viviendas ubicadas en las zonas afectadas por el terrorismo del 2025.

Esta iniciativa acogerá a las víctimas de todos los atentados ocurridos en la capital del Valle quienes sufrieron graves daños en sus viviendas y negocios con las explosiones, vecinos de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, y habitantes de los barrios Meléndez, Manuela Beltrán y el sector de Los Mangos.

"Un acuerdo que exonera del predial, del ICA y de los costos de delimitación de las personas que fueron afectadas durante los ataques terroristas. El año pasado fue un año muy duro para Cali. Tuvimos seis ataques terroristas. Con este acuerdo nosotros logramos ese alivio económico para que las personas que fueron afectadas puedan recuperar sus viviendas, recuperar sus negocios y de esa manera reactivar las zonas que fueron afectadas por estos ataques.", señaló el alcalde Alejandro Eder.



Los beneficiarios de estos alivios ya están definidos, teniendo en cuenta el censo de damnificados realizado después de cada atentado. Los beneficios tributarios temporales están dirigidos a propietarios, poseedores y establecimientos de comercio que hayan sufrido afectaciones verificadas, por los atentados del 10 de junio y 21 de agosto de 2025.

"No tendrán que pagar el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio durante las vigencias fiscales 2026 y 2027. Teniendo en cuenta el Censo Oficial de las Afectaciones emitido por la Secretaría de Gestión del Riesgo, desde la Dirección de Hacienda vamos a implementar esto (0:18) mediante oficio, es decir, las personas afectadas no tienen que aplicar", aseguró John Quinchua, director de Hacienda Distrital.