En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Víctimas de atentados terroristas en Cali serán exonerados del pago de impuestos predial e ICA

Víctimas de atentados terroristas en Cali serán exonerados del pago de impuestos predial e ICA

Los beneficiarios de estos alivios ya están definidos, teniendo en cuenta el censo de damnificados realizado después de cada atentado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad