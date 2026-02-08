Pacto Histórico inscribió misma lista de candidatos a la Cámara por el Valle revocada por el CNE

Los trece candidatos vallecaucanos del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes llegaron este domingo a la sede de la Registraduría de Cali, al sur de la ciudad, para refrendar el listado que valida su candidatura para las elecciones legislativas del próximo ocho de marzo.

Este listado no tendrá cambios, ya que seguirán basándose en el mismo orden de los resultados de la consulta interna realizada en octubre pasado. La única modificación para que esta inscripción sea válida está en el hecho de ser presentada únicamente por el partido político.

Esto teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral revocó el listado hace unos días, al considerar que se había superado el umbral del 15% de votos en las elecciones legislativas del 2022, por lo que ya no podían inscribirse como coalición con la Colombia Humana.

"El Pacto Histórico tendrá su lista a la Cámara por el Valle y en todos los departamentos de Colombia. Hemos dispuesto todas las condiciones para que ninguno de la lista quedara por fuera, así que lo que prevalece es la unidad", señaló el representante a la Cámara Alfredo Mondragón.



Estos son los candidatos que conforman el listado a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico: el congresista Alfredo Mondragón, la exconcejal Ana Erazo, el exalcalde de Sevilla Jorge Palacio, Isabel Vera, Carlos Arizabaleta, Paola Quiñonez, Daniel Martínez, Isabel Olaya, Cristóbal Caicedo, Nancy Denise Castillo, Jersaín Ríos, Natalia Córdona y Andrés Escobar Ruano.