¿Cómo está el pulso en el Senado con reforma tributaria que propone el Gobierno?

La propuesta de ley de financiamiento del gobierno, que aspira a recolectar 26.3 billones de pesos, ha encendido el debate en el Congreso de Colombia. Con visiones radicalmente opuestas, la representante María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico, y el senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, miembros ambos de la Comisión Tercera, expusieron sus argumentos a favor y en contra de la iniciativa, revelando la profunda polarización que rodea uno de los proyectos económicos más importantes del actual periodo legislativo.

María del Mar Pizarro defiende la reforma como un paso esencial hacia un país más justo, buscando reducir la desigualdad y la pobreza. Por su parte, el senador Gómez Amín alertó sobre un posible "impuestazo" que afectaría a millones de colombianos, criticando duramente el manejo económico del gobierno.



La visión del Pacto Histórico

La representante María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico, argumenta que la reforma tributaria responde a un clamor histórico de expertos y centros de pensamiento como el Observatorio Fiscal de la Javeriana, que han señalado las profundas distorsiones del sistema actual. Según Pizarro, "en realidad, las grandes grandes empresas y multinacionales no están pagando los mismos impuestos que la pequeña y mediana empresa". Citando un estudio reciente, la representante explicó que el 0.5% de las empresas más grandes del país, poseedoras de "grandes buffets de abogados tributarios", terminan pagando solo un 20% de impuesto de renta, mientras que el 99% restante, compuesto por pequeñas y medianas empresas, paga un 15% más.

Pizarro enfatizó que "lo más importante de esta reforma tributaria es que quita un montón de exenciones que hacen muy complejo el sistema tributario", facilitando así la evasión o deducciones indebidas por parte de grandes contribuyentes. Desde su perspectiva, esta medida busca eliminar las asimetrías que permiten a las grandes corporaciones y multinacionales pagar menos renta que las empresas más pequeñas, un paso fundamental para un país más equitativo.



Fuertes críticas desde el liberalismo

El senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, inició su intervención con una fuerte crítica al presidente Gustavo Petro, recordando una declaración previa en la que prometía subir impuestos solo a 4,000 personas ricas. Gómez Amín afirmó que, con esta reforma, "nuestra reforma tributaria solo le subirá impuestos a 40 millones de colombianos".

El senador manifestó su preocupación por el impacto en la clase media y los estratos más bajos, quienes, según él, serán los principales afectados. Mencionó específicamente:



Propiedad horizontal: aseguró que el 75% de los colombianos de estratos 2, 3, 4 y 5 viven en propiedad horizontal y que la reforma les impondría "un 19% de IVA" a la administración de sus edificios, aumentando costos que ya son elevados.

Gasolina: criticó el 19% de IVA a la gasolina, sumándose a un precio que ya se ha disparado de 9,000 a 16,500 pesos por galón desde el inicio del gobierno. Advirtió que esto impactaría la canasta familiar debido al aumento en los costos de transporte de alimentos.

Bebidas alcohólicas: señaló que la cerveza, por ejemplo, sufriría un incremento de casi el 60%, y que el IVA del 19% sería plano para todo tipo de licores.

Alimentos básicos: alertó sobre un aumento del IVA en productos esenciales como el café, el trigo, el centeno, la avena, el maíz y el arroz, afectando directamente la canasta familiar.

Personas naturales de ingresos medios: Expresó que la renta aumentará al 41% para quienes ganan más de 84 millones de pesos al año (aproximadamente 8 millones de pesos mensuales), argumentando que "no estamos hablando de gente rica" sino de personas de clase media que ya enfrentan dificultades para cubrir sus gastos básicos.

Gómez Amín fue contundente al afirmar que "El Congreso, la Comisión Tercera de Senado no aprobará esta reforma tributaria".

