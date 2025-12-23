Motocicletas se adelantan al Gobierno y adoptan nueva característica para más seguridad

Mientras las autoridades en Colombia continúan aplazando la actualización de los reglamentos técnicos, el mercado de motocicletas nuevas empezó a reflejar cambios que no obedecen a una exigencia legal inmediata.

Un estudio reciente del sector permitió identificar cómo las motos que hoy lideran las ventas en el país ya incorporan tecnologías que, aunque no son obligatorias, sí están asociadas a estándares internacionales de seguridad.



Cuáles son los nuevos sistemas de seguridad de las motos

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI analizó los 10 modelos más vendidos en Colombia durante noviembre, que en conjunto representan el 36,2 % del mercado nacional.

El parque automotor de Colombia tiene, en su mayoría, motocicletas. Foto: AFP

El resultado fue claro: todas estas motocicletas incorporan sistemas de seguridad activa, pese a que la normativa colombiana aún no exige su implementación.

Según el gremio, este comportamiento marca un cambio frente a años anteriores, cuando una parte significativa del mercado todavía ofrecía modelos sin este tipo de tecnologías.



Frenos ABS y CBS en motocicletas

El análisis sectorial encontró que el 100 % de las motocicletas más vendidas en Colombia ya cuenta con sistemas avanzados de frenado.



En detalle, el 60 % de los modelos incorpora frenos ABS, diseñados para evitar el bloqueo de las ruedas en frenadas de emergencia, mientras que el 40 % utiliza sistemas CBS, que distribuyen la fuerza de frenado entre las ruedas delantera y trasera.

Además, todas las motocicletas evaluadas utilizan llantas certificadas bajo estándares internacionales, un componente que incide en la estabilidad y el comportamiento del vehículo en diferentes condiciones de la vía.

Sobre este punto, Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, señaló que “lo más destacado es que la industria adoptó voluntariamente tecnologías de seguridad clave, incluso sin una regulación que la exigiera”, destacando que se trata de una decisión tomada desde el propio sector.

Frenos ABS son más seguros porque evitan que se bloqueen las ruedas Foto: Unsplash

Iluminación LED, AHO y DRL

El estudio del gremio también evidenció cambios en los sistemas de iluminación de las motocicletas más vendidas.

Según los resultados, el 100 % de los modelos analizados incorpora tecnologías modernas orientadas a mejorar la visibilidad.

El 50 % utiliza iluminación LED, el 90 % cuenta con AHO, que mantiene la luz encendida de forma permanente, y el 40 % incorpora luces DRL, diseñadas para aumentar la visibilidad de la motocicleta durante el día.

De acuerdo con cifras oficiales citadas en el análisis, aunque en 2025 aumentó el número absoluto de víctimas en siniestros viales, el riesgo relativo por cada motocicleta nueva disminuyó en un 21 %.

El informe también identificó que el 40 % de los modelos más vendidos ya incorpora sistemas de inyección electrónica, una tecnología que mejora la eficiencia del combustible y reduce las emisiones contaminantes, alineando al mercado colombiano con estándares ambientales internacionales.