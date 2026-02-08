"Transformados por entender su amor": reflexión del pastor César Castellanos

En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos recordó que la verdadera transformación nace cuando comprendemos el amor de Jesús manifestado en hechos: su vida, su muerte y su resurrección. Basado en Romanos 12:2, afirmó que “no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento”, señalando que al renovar nuestra mente con la verdad de la cruz, entramos en la voluntad de Dios que es “buena, agradable y perfecta”. La fe, explicó, no se apoya en emociones, sino en realidades eternas que activan un cambio profundo en nuestra manera de vivir.

El pastor enfatizó que la salvación no se obtiene por obras humanas, pues “todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia” (Isaías 64:6), sino por la obra perfecta de Cristo. Declaró con convicción: “Jesús tomó mi lugar” y, al hacerlo, nos liberó de la maldición, del pecado y de toda condenación. Como dice Gálatas 3:13, “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición”, abriendo así el camino para una vida de libertad, sanidad y restauración integral.

Finalmente, Castellanos invitó a vernos como Dios nos ve: amados, valiosos y victoriosos. Recordó que Jesús sufrió la cruz “por el gozo puesto delante de Él” (Hebreos 12:2), para sanar nuestras heridas emocionales y restaurar nuestra identidad.



Escuche la reflexión completa aquí: