En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ocaña
Jairo Castellanos
James Rodríguez
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ponen freno a residentes en conjuntos: ley advierte sobre uso de parqueaderos aunque estén vacíos

Ponen freno a residentes en conjuntos: ley advierte sobre uso de parqueaderos aunque estén vacíos

La ley reveló detalles sobre el uso de parqueaderos en conjuntos residenciales y advierte que no pueden ser exclusivos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad