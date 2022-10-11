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Propiedad Horizontal

Conjuntos residenciales no pueden negar la entrada por reconocimiento facial: Superindustria
Bolsillo

Proyecto de ley le quita peso a residentes de conjuntos: no habría multas por faltar a las asambleas

Vivienda
Economía

¿Arrendatarios podrían convertirse en propietarios de la vivienda? Esto deben hacer

Advierten a conjuntos residenciales por prácticas religiosas
Nación

Mala práctica de administradores dejaría en veremos a personas que viven en conjuntos

conjunto residencial.jpg
Nación

Conjuntos tienen permiso para usar este elemento de seguridad, pero deben cumplir con dura normativa

Advierten novedad en conjunto residencial
Economía

Quienes viven en el primer piso de conjuntos se salvan de hacer un costoso pago por este motivo

Ley toma acciones contra conjuntos: deben tener cuidado con las piscinas
Nación

Advierten a quienes viven en conjuntos residenciales: se pueden quedar sin estos servicios

Advierten a conjuntos residenciales por prácticas religiosas
Economía

Hacen llamado a quienes viven en arriendo: bolsillo no aguantaría nuevos costos

Advierten novedad en conjunto residencial
Nación

Ponen freno a asambleas de copropietarios: ley invalida reuniones por este error de administrador

Persona preocupada por cobros en conjunto residencial
Economía

¿Cuotas de administración subieron más del 23 %? Esto debe hacer si no está de acuerdo

Administradores no podrán montársela a inquilinos
Nación

Advierten a administradores de conjuntos: ¿qué hacer si no está conforme con su funcionamiento?

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