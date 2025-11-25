En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Norma castigaría a vecinos por fiestas decembrinas en conjuntos: multa alcanzaría los $400.000

Norma castigaría a vecinos por fiestas decembrinas en conjuntos: multa alcanzaría los $400.000

La ley advierte que el incumplimiento reiterado de la norma podría acarrear sanciones de más de $20 millones de pesos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad