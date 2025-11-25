Norma castigaría a vecinos por fiestas decembrinas en conjuntos: multa alcanzaría los $400.000

Diciembre es el mes más esperado por los colombianos y siempre llega con música, luces y buena comida, una alegría que toca los barrios del país. En los conjuntos residenciales, la escena se repite: reuniones familiares, parlantes al máximo y celebraciones que se extienden hasta la madrugada. Sin embargo, lo que muchos desconocen o prefieren ignorar, es que existe una ley que pone freno a estos excesos.

Hay una medida que regula el ruido sin importar si proviene del interior de una vivienda o de una zona común. Cada familia vive situaciones distintas, por lo que mientras algunos celebran, otros intentan descansar, trabajar o simplemente dormir. Cuando el volumen sobrepasa los límites permitidos, la ley entra a regular a quienes generan afectaciones.



¿De cuánto es la multa por ruido según la Ley Antirruido 2025?

Aunque cada conjunto residencial define sus horarios y reglas internas, estas no pueden estar por encima de las normas nacionales. El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) es claro: los artículos 33 y 35 sancionan los comportamientos que alteren la tranquilidad de la comunidad, sin importar si el ruido proviene de un apartamento, un salón social o un garaje.

A esto se suma la Ley 2450 de 2025, conocida como Ley Antirruido, que endureció los criterios y procedimientos para medir y sancionar las infracciones. Esta normativa cobra especial relevancia en una temporada donde las fiestas se multiplican.

Las sanciones no son menores. Cuando la autoridad verifica que una persona superó los niveles permitidos, puede imponer una multa inicial cercana a los $393.000. Si hay reincidencia o desacato, el caso escala a sanciones contempladas en la Ley Antirruido, que pueden oscilar entre $2,8 millones y $22,7 millones.



El proceso inicia con una querella ante la alcaldía local. Desde allí, Policía y autoridad administrativa realizan visitas y mediciones para evaluar la situación. La persona señalada puede presentar videos, testimonios o pruebas para defenderse, pero si se confirma la infracción, el comparendo es inevitable.

Ley toma acciones contra conjuntos: deben tener cuidado con las piscinas Foto: Alcaldía de Bogotá - Image FX

Cómo evitar una multa por ruido en diciembre

Aunque la temporada invita a celebrar, es clave tener en cuenta:



Respetar los horarios del conjunto.

Regular el volumen de la música.

Coordinar previamente el uso de zonas comunes.

La Navidad es una época de unión, no de discusiones. Disfrutar las fiestas sin afectar a los demás es un acuerdo sencillo que evita conflictos… y multas que pueden golpear el bolsillo.