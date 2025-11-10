En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Crisis diplomática con EEUU
Taxista ebrio
UE-CELAC
Unión Partiótica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Frenan a vigilantes de conjuntos: advierten sanciones por práctica que hacen contra residentes

Frenan a vigilantes de conjuntos: advierten sanciones por práctica que hacen contra residentes

Algunos residentes denuncian prácticas indebidas por parte de vigilantes, especialmente cuando se presentan deudas pendientes con la administración.

Publicidad

Publicidad

Publicidad