Advierten a quienes viven en conjuntos residenciales: esto podría subir la cuota de administración

A medida que se acerca el fin de año, aumenta la discusión sobre lo que será la economía del siguiente periodo. Miles de hogares esperan el aumento del salario mínimo, un ajuste que impactará el bolsillo de los colombianos. No es un tema menor, pues se prevé un incremento en los costos de la canasta familiar, los servicios y el arriendo. Sin embargo, hay un elemento que tiene en vilo a muchos hogares.

Para quienes viven en conjuntos residenciales, la principal preocupación tiene que ver con el ajuste de la cuota de administración, un cobro que permite sostener el funcionamiento diario de las propiedades horizontales, pero cuyo incremento no depende de indicadores económicos como sí ocurre con el arriendo.

A diferencia de otros pagos regulados por la ley, la cuota de administración no está atada directamente a la inflación ni a otra cifra específica. Su variación depende de factores internos del conjunto, desde necesidades de mantenimiento hasta nuevas inversiones aprobadas por la comunidad.



Cómo se calcula la cuota de administración en conjuntos residenciales

Aunque para muchos el valor sube únicamente por la inflación, lo cierto es que su cálculo es más complejo. Cada conjunto suele definir su incremento anualmente con base en:



Las necesidades de mantenimiento de las zonas comunes.

Las mejoras aprobadas en asamblea.

La proyección de gastos del año siguiente.

En la práctica, el aumento depende del presupuesto aprobado por la asamblea de propietarios. Si el conjunto requiere inversiones extraordinarias o debe atender reparaciones urgentes, la cuota puede subir más de lo previsto.

También influyen aspectos establecidos en el reglamento interno, como incrementos basados en el aumento del salario mínimo, un valor que suele superar la inflación y que impacta los costos de vigilancia, aseo y administración.



Cuánto podría subir la cuota de administración en 2025

En la mayoría de conjuntos, los ajustes se definen durante las asambleas realizadas al inicio del año. Allí se revisa el presupuesto del nuevo periodo y se determina cuánto dinero necesita recaudar la copropiedad para operar sin déficit. Esto hace que el incremento varíe entre conjuntos y que no exista un porcentaje unificado para todo el país.

Para 2026, se espera que muchos conjuntos tengan incrementos similares a la suma de tres factores: la inflación del año anterior, el aumento del salario mínimo —que impacta directamente la nómina— y las necesidades particulares de la propiedad horizontal. En casos donde se requieran arreglos urgentes o cambios mayores, la asamblea incluso puede aprobar cuotas extraordinarias por fuera del valor mensual.

Más allá del incremento, es importante recordar que el no pago de la cuota de administración puede generar consecuencias serias, desde sanciones económicas hasta la restricción temporal del uso de áreas comunes.