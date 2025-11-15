En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Advierten a quienes viven en conjuntos residenciales: esto podría subir la cuota de administración

Advierten a quienes viven en conjuntos residenciales: esto podría subir la cuota de administración

La cuota de administración no está atada directamente a la inflación ni a otra cifra específica. Su variación depende de factores internos del conjunto, lo que hace un llamado a los residentes.

Ley toma acciones contra conjuntos: deben tener cuidado con las piscinas
Ley toma acciones contra conjuntos: deben tener cuidado con las piscinas
Foto: Alcaldía de Bogotá - Image FX
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 15 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad