Residentes en conjuntos pueden instalar este elemento y administradores no pueden prohibirlo

En muchos conjuntos residenciales de Colombia, las discusiones entre residentes y administradores son frecuentes, especialmente cuando se trata de cambios visibles como las fachadas. Uno de los temas que más debate ha generado es la instalación de mallas de protección en los balcones, un elemento que, más allá de lo estético, representa una medida de seguridad importante, sobre todo para quienes tienen mascotas o niños pequeños.

Aunque la Ley 675 de 2001 prohíbe realizar modificaciones en zonas comunes sin la aprobación de la asamblea, recientemente el Ministerio de Vivienda aclaró que existen excepciones. En algunos casos, los propietarios pueden hacer ciertos ajustes sin permiso especial, siempre que se cumplan condiciones específicas. Un ejemplo de ello son las mallas de protección, cuya instalación puede ser válida sin requerir autorización.



Qué dice la ley sobre las mallas de protección en balcones

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, las mallas no se consideran una alteración estructural ni estética cuando son removibles, livianas y no modifican la fachada. Bajo esos criterios, su instalación se entiende como un uso legítimo del bien privado, siempre que no afecte la seguridad ni la arquitectura del edificio.

En consecuencia, las administraciones no pueden prohibir su uso de manera general, especialmente cuando el propósito es garantizar la seguridad de animales domésticos o menores de edad. En estos casos, la Ley 1774 de 2016 reconoce el derecho de los propietarios a proteger a sus mascotas, y negarse a permitir la instalación podría incluso ir en contra de esa norma.

La claridad de esta disposición busca evitar conflictos entre administradores y residentes, priorizando la seguridad sin vulnerar las normas de convivencia o el diseño de los conjuntos.



Advierten restricciones en decoración navideña Foto: Freepik

Decoraciones navideñas y límites en los conjuntos residenciales

En cuanto a las decoraciones, la Notaría 19 de Bogotá recuerda que las luces y adornos pueden colocarse en balcones y ventanas, siempre que no alteren la estética del edificio ni representen riesgos eléctricos. Además, deben ser elementos temporales, ya que mantenerlos durante todo el año sí puede considerarse una modificación de fachada.

Por ello, los residentes deben revisar el reglamento interno del conjunto, que puede establecer fechas para colocar o retirar los adornos. En todo caso, si se busca seguridad o un toque de alegría temporal, la ley respalda el derecho a hacerlo dentro de los límites del respeto y la armonía visual del edificio.