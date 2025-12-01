Se complicó el asado de año nuevo: alquilar zonas comunes saldrá más caro en 2026

Colombia entra en el periodo en el que la dinámica económica empieza a ajustarse de cara al año 2026. Apenas inicia diciembre, los sectores empresariales, los gremios de trabajadores y el Estado comienzan a negociar lo que será el salario mínimo del próximo año.

Sin embargo, este no es el único tema que mantiene atentos a los colombianos. Durante el transcurso del año, una decisión de la DIAN generó preocupación entre miles de ciudadanos que viven en conjuntos residenciales o edificios, luego de que la entidad advirtiera un ajuste en el cobro del IVA dentro de la propiedad horizontal.

Desde agosto, la DIAN informó que los copropietarios deberán asumir la responsabilidad del IVA por el uso de zonas comunes, al tratarse —según la entidad— de una “explotación comercial”.



¿Se complicó el asado de fin de año?

Aunque la medida fue ampliamente criticada, los residentes deberán asumir un gasto adicional por el uso de zonas comunes como parqueaderos, salones, piscinas, gimnasios y zonas BBQ, entre otros espacios.

Como es tradición en Colombia, muchos suelen aprovechar el 25 de diciembre o el 1 de enero para hacer asados y recibir el año nuevo. Sin embargo, con esta medida, el alquiler de las zonas BBQ tendrá un incremento del 19%, correspondiente al IVA. Así, organizar un asado en las áreas comunes resultará más costoso en 2026.



Es importante aclarar que la cuota de administración no tendrá incrementos relacionados con este cobro, ya que este pago cubre mantenimiento y administración general, y no está sujeto al IVA. El cargo adicional aplica únicamente al uso de zonas comunes específicas.

Pago de administración en 2026: aumentos por reforma laboral

La reforma laboral abrió otra inquietud: el aumento en el salario de los celadores. Este ajuste impactaría directamente la administración de los conjuntos, especialmente para quienes dependen de empresas de seguridad.

La reforma amplió la franja de trabajo nocturno desde las 7:00 de la noche —con entrada en vigor diferida seis meses después de su promulgación— y estableció un aumento gradual del recargo por domingos y festivos: 80% desde julio de 2025, 90% en 2026 y 100% en 2027.

Para las copropiedades con vigilancia, aseo y mantenimiento en horarios extendidos, la combinación de nocturnidad y recargos dominicales/festivos incrementa el gasto operativo y obliga a redistribuir turnos para evitar sobrecostos a los residentes.

“Para la Propiedad Horizontal el impacto más sensible es operativo: desde las 7:00 p. m. toda vigilancia y aseo es nocturno y los dominicales/festivos se encarecen gradualmente. Si una copropiedad no reprograma turnos, renegocia con proveedores y provisiona desde ahora, el desajuste le puede pasar factura […] La clave es planear 2026–2027 con escenarios realistas y control de horas”, advierte Daniel Laverde, vocero de Properix Colombia.