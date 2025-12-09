El error que muchos cometen en Navidad: le podría salir muy caro si vive en conjunto

Con la llegada de diciembre, muchos habitantes de conjuntos residenciales aprovechan el ambiente festivo para hacerle algunas remodelaciones a su apartamento. Para varios, es una manera de recibir el nuevo año con buena energía. Sin embargo, uno de los cambios más comunes puede convertirse en una infracción costosa.

Muchos ciudadanos buscan ajustar o reemplazar la puerta principal del apartamento sin autorización, ya sea por seguridad o por estética, pero esta acción puede generar multas. Aunque para algunos la puerta parece un elemento exclusivo del inmueble, la Ley de Propiedad Horizontal establece que ciertos componentes visibles desde el exterior hacen parte de las zonas comunes, incluso si están dentro del límite privado.

Ante este panorama, en la mayoría de edificios o conjuntos residenciales la puerta principal está protegida por una regla clara: no se puede modificar sin permiso de la administración.

Cambiar la puerta en propiedad horizontal: por qué está prohibido

En Colombia, la mayoría de inmuebles en arriendo o en propiedad dentro de conjuntos residenciales están regulados por la Ley de Propiedad Horizontal, que organiza la convivencia y el uso adecuado de los espacios compartidos. La normativa busca que ninguna modificación afecte la uniformidad de fachadas, pasillos o zonas de circulación.

La Notaría 19 de Bogotá señala que, dentro de las prohibiciones generales, está “efectuar cambios estructurales sin autorización previa, como cambiar puertas, ventanas o colores de pintura que hacen parte de la fachada de los apartamentos o casas”.

Esto significa que, incluso si usted vive en arriendo y quiere reforzar la seguridad o reemplazar una puerta deteriorada, debe consultar primero con la administración antes de tomar cualquier decisión.



Multas por cambiar la puerta sin permiso: lo que debe saber antes de remodelar

Realizar el cambio sin autorización puede salir costoso. La administración de la copropiedad está facultada para imponer sanciones económicas, llamados de atención y, en casos reiterados, reportes formales ante el consejo de administración.

Para evitar problemas en plena temporada navideña, los expertos recomiendan:



Consultar por escrito cualquier modificación visible desde el exterior.

cualquier modificación visible desde el exterior. Revisar el reglamento intern o del conjunto, donde se especifican modelos, colores y materiales permitidos.

o del conjunto, donde se especifican modelos, colores y materiales permitidos. Solicitar aprobación previa para instalaciones adicionales, como cerraduras electrónicas o refuerzos.

En este cierre de año, cuando aumentan las compras y los arreglos del hogar para recibir el año nuevo, vale la pena recordar que un cambio aparentemente menor puede terminar en un trámite costoso.