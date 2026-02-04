Día Mundial contra el Cáncer: más de 520 mil personas viven con esta enfermedad en Colombia

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, las cifras en Colombia siguen encendiendo las alertas. Más de 520 mil personas viven actualmente con cáncer; cada año se registran cerca de 59 mil nuevos casos y más de 31 mil personas fallecen por esta enfermedad, según datos de la Liga Colombiana Contra el Cáncer y la Cuenta de Alto Costo.

Para la Liga Colombiana Contra el Cáncer, esta fecha es una oportunidad para insistir en la prevención, la detección temprana y el tratamiento oportuno, factores que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

“El cáncer es un grupo de enfermedades que, incluso en etapas tempranas, no presenta síntomas. Por eso es clave que las personas se realicen exámenes periódicos y consulten al médico, aun cuando se sientan bien”, explicó Wilson Julio Martínez, director ejecutivo de la Liga Colombiana Contra el Cáncer.

Según Martínez, el diagnóstico oportuno es determinante: “Hasta el 90 % de las personas diagnosticadas tempranamente pueden tener mayor sobrevida e incluso llegar a la curación”, aseguró, al tiempo que hizo un llamado tanto a la ciudadanía como a las instituciones de salud para trabajar de manera articulada.



Asimismo, advirtió sobre las brechas en el acceso a la salud que persisten en el país, una situación crítica para cientos de personas que no saben que pueden sufrir esta enfermedad.

“Existen brechas sociales, económicas y geográficas. El acceso a los servicios en el campo no es el mismo que en la ciudad, y a eso se suman los problemas de tramitología y la crisis financiera de algunas instituciones”, señaló.

Sin embargo, detrás de las cifras hay historias como la de Valentina, una joven psicóloga que fue diagnosticada con cáncer de mama en septiembre de 2022, pocas semanas antes de su graduación universitaria.

“Fue frustrante y aterrador. Yo pensaba que me iba a morir joven; tenía muchos sueños y no sabía a qué me iba a enfrentar”, recuerda.

Su vida cambió de un momento a otro: quimioterapias, cirugías, la pérdida del cabello y un profundo impacto emocional. Aunque inicialmente logró superar la enfermedad, el cáncer regresó de forma metastásica, obligándola a enfrentar nuevos tratamientos, incluidos la inmunoterapia y una cirugía cerebral.

A pesar de la complejidad del proceso, Valentina hoy se encuentra estable y bajo control médico. Su mensaje es de esperanza, pero también de realismo frente a la enfermedad.

“El cáncer puede tocar el cuerpo, pero no los sueños. Es un proceso de reconstrucción, de aprender a querernos más y de seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles”, afirma.

Finalmente, en el Día Mundial contra el Cáncer, la Liga Colombiana Contra el Cáncer insiste en la importancia de no ignorar las señales del cuerpo, acudir a controles médicos periódicos y exigir un acceso oportuno a los servicios de salud.