En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Clan del Golfo
Informe HRW
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Día Mundial contra el Cáncer: más de 520 mil personas viven con esta enfermedad en Colombia

Día Mundial contra el Cáncer: más de 520 mil personas viven con esta enfermedad en Colombia

Desde la Liga Colombiana Contra el Cáncer aseguran que diagnosticar esta enfermedad a tiempo puede alargar el tiempo de vida del paciente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad