Arturo Reyes por polémica en Pereira vs. Junior: "Ya puse la queja en el CAI, me la aceptaron"

La polémica arbitral del partido entre Pereira y Junior sigue generando reacciones, y esta vez fue el técnico del conjunto matecaña, Arturo Reyes, quien se refirió directamente a la jugada discutida y sus declaraciones en la rueda de prensa luego del pitazo final.

"Yo lógicamente me estoy quejando de una jugada que para nosotros sigue siendo clara (una mano). De todas maneras, ya yo puse la queja en el CAI, me la aceptaron", dijo en un tono humorístico en diálogo con Blog Deportivo, al hacer referencia a los CAI de la Policía Nacional.

Reyes explicó que su molestia se suma a una serie de situaciones que han marcado el arranque del Pereira en el campeonato, enfrentando a rivales de alto nivel y con nóminas robustas. Recordó lo ocurrido en la primera fecha, cuando una expulsión y un penal condicionaron el partido, y ahora la polémica acción en el partido contra el tiburón.

“He escuchado a analistas que dicen que es mano y también a exárbitros que aseguran que por ninguna parte lo es”, agregó.



El técnico fue enfático en descartar que sus declaraciones buscaran alimentar teorías sobre supuestos favoritismos hacia los equipos grandes. “Para nada”, dijo Reyes, quien aseguró que su reclamo se limita a una jugada que consideran clara y que, por ese motivo, fue puesta en conocimiento en rueda de prensa.

Otro de los problemas que enfrenta el cuerpo técnico es la conformación de la nómina, afectada por la reducción del número de jugadores inscritos y por la imposibilidad de habilitar a algunos futbolistas. Reyes señaló que el club está a la espera de resolver la situación de jugadores como Daniel Ortiz y Alejandro Rodríguez, con la expectativa de poder contar con algunos de ellos para el próximo compromiso.

Pese a las dificultades, el entrenador se mostró optimista. Aseguró que, aunque ha tenido que preparar hasta dos charlas tácticas ante la incertidumbre de la nómina, percibe sensaciones positivas en el grupo.

El próximo partido del Pereira será el domingo 8 de febrero contra Jaguares en condición de visitante.