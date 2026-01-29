¿El mejor gol de la fecha? El secreto de Yúber Quiñones para anotación del Pereira

El gol de Yúber Quiñones con el Deportivo Pereira ante Independiente Santa Fe no solo levantó a los hinchas de sus asientos en el estadio El Campín, sino que ya es catalogado por varios aficionados en redes sociales como el mejor gol de la fecha.

Fue un remate potente, lejano y decidido, en una cancha complicada como la del estadio El Campín -en especial por la grama afectada por las lluvias y eventos-, dejó claro que no fue casualidad, sino el resultado de técnica, repetición y atrevimiento.

En diálogo con Blog Deportivo, el propio Quiñones reveló los secretos detrás de una anotación que ya empieza a perfilarse como una de las más espectaculares del la liga del primer semestre.

“Yo siempre he pateado duro, pero antes no tenía la ubicación”, reconoció. Ese ajuste llegó gracias al trabajo con el técnico conocido como ‘La Champeta’ Velásquez, durante su paso por Tolima, quien afinó un aspecto clave: la postura corporal al momento de impactar la pelota.



😍⚽🔥¡PERO QUE LOCO QUE ESTÁS YÚBER QUIÑONES, QUÉ SEÑOR GOLAZO! EL jugador de Pereira marcó esta joya de gol y Pereira lo gana 2 a 0 a Santa Fe en El Campín.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/2URRAZOUdy — Win Sports (@WinSportsTV) January 29, 2026

Uno de los detalles más llamativos que contó Quiñones es la forma de contacto con el balón. A diferencia del clásico remate de empeine, el jugador del Pereira utiliza una zona específica del pie.

“No es con empeine, sino como con el dedo gordo”, dijo. Esa técnica, asociada a grandes pegadores del fútbol sudamericano, permite controlar mejor la dirección y el efecto del disparo, aunque requiere mucha práctica.



Un gol que venía buscando

El tanto no fue improvisado. Quiñones confesó que llevaba tiempo intentando una anotación de esas características.

“Hace rato venía buscando un gol así. A veces pegaba en el palo, otras veces se iba del estadio”, relató entre risas.

El próximo partido del Deportivo Pereira, en el que Quiñones buscará volver a figurar con un golazo será el lunes 2 de febrero contra el Junior por la fecha 4 de la liga a las 8:30 de la mañana.