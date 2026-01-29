En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Estos son los candidatos para reemplazar a Hernán Torres en Millonarios; hay un viejo conocido

Estos son los candidatos para reemplazar a Hernán Torres en Millonarios; hay un viejo conocido

Por ahora, todos los opcionados para sacar a Millonarios del fondo de la tabla de la liga son extranjeros y con un importante recorrido en el fútbol.

Publicidad

Publicidad

Publicidad