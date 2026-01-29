Estos son los candidatos para reemplazar a Hernán Torres en Millonarios; hay un viejo conocido

La crisis en Millonarios ha llegado a un punto crítico tras un inicio de temporada oscuro. El club oficializó la salida de Hernán Torres luego de que el equipo sumara su tercera derrota consecutiva en tres partidos disputados, cayendo ante Bucaramanga, Junior y, más recientemente, frente al Deportivo Pasto. Actualmente, el conjunto embajador se encuentra colero con cero puntos, una situación que obliga a la directiva a buscar un nuevo entrenador de manera inmediata y ya suenan varios candidatos.



Candidatos internacionales con sello argentino

La mayoría de los nombres que suenan en las oficinas de Millonarios provienen del sur del continente:



Ariel Holan: el técnico argentino es un viejo anhelo de la institución y su nombre ya sonaba incluso antes de la salida de Torres. Es recordado por su exitosa campaña con Independiente de Avellaneda en 2017, donde se coronó campeón de la Copa Sudamericana.

Ariel Holan Foto: AFP

La opción de la casa: Rafael Dudamel

El nombre de Rafael Dudamel cobra mucha fuerza. El técnico venezolano tiene la gran ventaja de conocer profundamente el medio colombiano, donde ya ha sido campeón con el Deportivo Cali y el Atlético Bucaramanga. Además, Dudamel goza de una alta aceptación entre la afición azul.

Rafael Dudamel - Selección Venezuela Foto: AFP

Próximo partido de Millonarios

Quien asuma el cargo tendrá poco tiempo para ajustes. Millonarios se enfrentará este domingo 1 de febrero al Independiente Medellín en el estadio El Campín, buscando desesperadamente su primera victoria para salir del fondo de la tabla. La directiva enfrenta críticas no solo por la elección del técnico, sino también por la gestión de fichajes y la planificación deportiva.