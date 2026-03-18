Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 18 de marzo de 2026

El chance Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más consultados por los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia. Su mecánica sencilla, sumada a que se realiza todos los días del año, mantiene a miles de apostadores atentos al resultado oficial cada noche, con la expectativa de que el número elegido coincida con la combinación ganadora.



Resultado oficial Caribeña Noche – 18 de marzo de 2025

En el sorteo realizado el miércoles 18 de marzo de 2026, el resultado oficial del Caribeña Noche fue el siguiente:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos números corresponden al resultado oficial del sorteo y son los que se utilizan para verificar las apuestas realizadas durante esa jornada.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza todos los días del año, lo que permite a los jugadores participar de manera constante en este popular juego de chance.

Por lo general, el resultado oficial se publica después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión del sorteo. A partir de ese momento, los apostadores pueden consultar el número ganador y comprobar si su apuesta coincide con la combinación del día.

Conocer este horario resulta clave para quienes juegan con frecuencia, ya que les permite revisar el resultado tan pronto como se hace público.



Modalidades de apuesta en Caribeña Noche

Uno de los principales atractivos del Caribeña Noche es la variedad de modalidades de apuesta disponibles. Cada una ofrece diferentes posibilidades de ganar según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coinciden con el número ganador.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado.

se gana si se aciertan las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado. Cuatro cifras combinado: el premio se obtiene cuando las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden.

el premio se obtiene cuando las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: se gana si las tres últimas cifras coinciden en cualquier posición.

se gana si las tres últimas cifras coinciden en cualquier posición. Dos cifras (pata): el premio se obtiene al acertar las dos últimas cifras en orden.

el premio se obtiene al acertar las dos últimas cifras en orden. Una cifra (uña): basta con coincidir con el último dígito del número ganador.

Gracias a esta estructura, el juego resulta fácil de entender tanto para quienes participan por primera vez como para los apostadores habituales.



Valor de las apuestas

El Caribeña Noche también se caracteriza por ofrecer apuestas con valores accesibles, lo que permite que más personas puedan participar.



Los montos establecidos para jugar son:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Monto máximo por apuesta: $10.000 pesos

Este rango permite que cada jugador elija cuánto dinero desea apostar según su presupuesto o estrategia de juego.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

En Colombia, las apuestas de chance en línea están reguladas por Coljuegos, entidad encargada de supervisar y controlar los juegos de suerte y azar en el país.

Para participar en Caribeña Noche en línea, generalmente se deben seguir estos pasos:



Crear una cuenta en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante PSE u otros métodos de pago disponibles. Seleccionar el sorteo Caribeña Noche. Elegir el número y la modalidad de apuesta. Confirmar la jugada y guardar el comprobante digital.

Últimos resultados del Caribeña Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del sorteo:



17 de marzo de 2026: 3252 - 9.

3252 - 9. 16 de marzo de 2026: 9937 - 6.

9937 - 6. 15 de marzo de 2026: 7475- 0

7475- 0 14 de marzo de 2026: 3248 - 9

Cada noche, miles de jugadores consultan estos resultados para verificar sus apuestas y seguir participando en uno de los sorteos de chance más populares del país.