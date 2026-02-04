En vivo
Antioquia, Bogotá y Cundinamarca lideraron las exportaciones del país en 2025

De los 30 territorios que superaron los 10.000 millones de dólares en ventas externas, más de la mitad registró crecimiento frente a 2024, impulsados por petróleo, café, oro, carbón y banano.

