Antioquia, Bogotá y Cundinamarca lideraron las exportaciones del país en 2025

Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca y Bolívar encabezaron el ranking de los departamentos más exportadores del país en 2025. De los 30 territorios que superaron los 10.000 millones de dólares en ventas externas, más de la mitad registró crecimiento frente a 2024, impulsados por petróleo, café, oro, carbón y banano.

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) entregó cifras de las exportaciones de Colombia durante 2025. Las 5 regiones con mayores exportaciones fueron Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca y Bolívar. En total, 16 de los 30 departamentos que exportaron más de 10.000 millones de dólares registraron incrementos frente al año anterior.

Durante el año pasado, Antioquia se ubicó como el principal departamento exportador del país, con ventas externas por 10.786 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 22.6% frente a 2024 y una participación del 21.5% del total nacional. Este resultado estuvo apalancado principalmente por las exportaciones de oro, café y banano.

En el segundo lugar se ubicó Bogotá, con exportaciones por 5.761 millones de dólares, un aumento del 17% y una participación del 11.5%. Le siguieron Cundinamarca, con 2.833 millones de dólares y un crecimiento del 3%; Valle del Cauca, con 2.753 millones de dólares y un aumento del 15.4% y, Bolívar, con 2.368 millones de dólares, que creció 4.2%.



Por regiones, el Caribe alcanzó exportaciones por 10.547 millones de dólares, aunque registró una caída, explicada principalmente por la disminución en las ventas de carbón. En contraste, el Eje Cafetero creció 10.2%, con exportaciones por 2.429 millones de dólares, mientras que el Suroccidente reportó ventas externas por 3.105 millones de dólares, con un aumento del 16.4%.

En cuanto a la canasta exportadora, los bienes minero-energéticos representaron el 51.5% del total, mientras que los productos no minero-energéticos alcanzaron una participación del 48.5%. Estos últimos registraron un crecimiento del 20% frente a 2024, al sumar 26.395 millones de dólares.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones colombianas, con ventas por más de 14 mil millones de dólares y un crecimiento del 3.7%, pese a la entrada en vigencia de nuevos aranceles en 2025.

Finalmente, el ranking de las empresas más exportadoras del país quedó de esta manera:



Ecopetrol

Drummond

La Federación Nacional de Cafeteros

Continental Gold

Carbones del Cerrejón

Refinería de Cartagena

Frontera Energy Colombia

C.I. Eslop, Aris Mining

C.I. Trafigura Petroleum Colombia

Todo esto, de acuerdo con el gremio exportador, confirma el peso del sector minero-energético en el comercio exterior colombiano.

