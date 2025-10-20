Pasarse de 'bulloso' le puede salir muy caro: Ley Antirruido lo haría pagar más de $20 millones

Lo que antes se solucionaba con un simple reclamo entre vecinos, ahora puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza para quienes se excedan con el volumen de la música o las fiestas. La nueva Ley 2450 de 2025, conocida como Ley Antirruido, establece sanciones que pueden superar los $22 millones para quienes alteren la tranquilidad pública con sonidos que sobrepasen los límites permitidos.

Esta norma complementa el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) y la Ley de Propiedad Horizontal (Ley 675 de 2001), con el propósito de garantizar el derecho al descanso, la salud y la sana convivencia. De acuerdo con expertos en derecho urbano, más allá de ser una medida punitiva, la ley busca promover el respeto mutuo entre vecinos: la libertad individual termina donde comienza la tranquilidad del otro.



Multas y sanciones por exceso de ruido en Colombia

El ruido se ha convertido en una de las principales causas de conflicto en conjuntos residenciales y zonas comerciales del país. Desde fiestas sin horario hasta locales que operan sin control, las autoridades podrán imponer sanciones económicas y medidas correctivas inmediatas.

Según la Ley 2450 de 2025, las multas se dividen en cuatro niveles:



Tipo 1: hasta 2 salarios mínimos (aproximadamente $2,8 millones).

hasta 2 salarios mínimos (aproximadamente $2,8 millones). Tipo 2: 4 salarios mínimos ($5,6 millones).

4 salarios mínimos ($5,6 millones). Tipo 3: 8 salarios mínimos ($11,8 millones).

8 salarios mínimos ($11,8 millones). Tipo 4: 16 salarios mínimos ($22,7 millones).

En casos de reincidencia o desacato, los montos pueden aumentar significativamente, y la Policía está facultada para decomisar equipos de sonido o adelantar procesos de cobro coactivo si el infractor no paga la sanción. Además, cuando el responsable es un residente dentro de propiedad horizontal, la administración puede imponer multas internas adicionales.

Medida contra ruido empezó a cobrar factura Foto: ImageFX

Ley Antirruido: límites y medidas para cuidar la salud y la convivencia

El ruido no solo perturba la tranquilidad, también afecta la salud. Expertos advierten que la exposición prolongada a niveles superiores a 85 decibelios puede causar alteraciones del sueño, estrés, pérdida auditiva e incluso problemas cardiovasculares.

Por ello, la ley se ajusta a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda mantener el ruido ambiental por debajo de 55 decibelios en el día y 45 en la noche.

Las autoridades han insistido en que la norma no busca eliminar la vida social, sino promover un equilibrio entre el disfrute personal y el respeto colectivo. No se trata de prohibir la música o las reuniones, sino de mantenerlas dentro de niveles razonables.

La Ley Antirruido ya se aplica en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde la Policía Ambiental y las Secretarías de Gobierno han intensificado los operativos nocturnos y las inspecciones en sectores residenciales y comerciales. Esta medida se perfila como una herramienta clave para reducir los conflictos vecinales y proteger el bienestar de la ciudadanía.

