Advierten cambios para arrendar en Colombia: dueños pagarían millonaria multa por este motivo

En Colombia, el negocio del arriendo está tan arraigado a la vida cotidiana que muchas familias lo eligen como alternativa al momento de independizarse o ante la dificultad de acceder a vivienda propia. A su vez, miles de hogares encuentran en el alquiler una fuente estable de ingresos. Sin embargo, la relación entre arrendadores y arrendatarios no siempre ha sido clara, y persisten prácticas que, aunque parecen normales, son ilegales, como el cobro de depósitos o pagos adicionales para firmar un contrato.

Ante esta situación, el Ministerio de Vivienda y las alcaldías municipales adoptaron medidas más estrictas para reforzar la vigilancia sobre estos cobros, que durante años han sido comunes en el sector inmobiliario. Si bien su prohibición ya está contemplada en la Ley 820 de 2003, las autoridades anunciaron nuevos mecanismos para que los inquilinos puedan denunciar estos abusos de manera formal y efectiva.

La advertencia es clara: los propietarios o inmobiliarias que cobren sumas indebidas podrán enfrentar sanciones de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, más de $142 millones en 2025.



Propietarios deben ajustar los contratos de arriendo

De acuerdo con la normativa, ningún propietario o agencia inmobiliaria puede exigir dinero adicional como requisito para entregar un inmueble, más allá de lo establecido en el contrato. Esto incluye depósitos, anticipos excesivos o retenciones no contempladas por la ley. El objetivo es evitar abusos y proteger a los arrendatarios frente a cobros o condiciones irregulares.

El Ministerio de Vivienda recordó que los contratos de arrendamiento deben ser claros y transparentes, especificando únicamente:



El valor mensual del canon.

Las fechas y formas de pago.

Las responsabilidades sobre servicios públicos y mantenimiento.

La duración del contrato y las condiciones de terminación.

Asimismo, los inquilinos deben conservar copias firmadas del contrato y de todos los comprobantes de pago, como respaldo ante posibles reclamaciones.



¿Qué hacer si le exigen un depósito indebido?

Si un arrendatario considera que le están cobrando una suma no permitida, puede presentar la denuncia ante la alcaldía municipal o distrital, o ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Si se comprueban las irregularidades, la autoridad podrá imponer multas y ordenar la devolución del dinero.

Expertos en derecho inmobiliario recomiendan a los propietarios revisar sus contratos y procedimientos antes de formalizar un arriendo, ya que desconocer la norma no los exime de responsabilidad.

Con estas medidas, el Gobierno busca equilibrar la relación entre arrendadores e inquilinos, garantizando que el acceso a la vivienda en arriendo se dé en condiciones justas, transparentes y dentro del marco legal.