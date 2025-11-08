En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Advierten cambios para arrendar en Colombia: dueños pagarían millonaria multa por este motivo

Advierten cambios para arrendar en Colombia: dueños pagarían millonaria multa por este motivo

Las autoridades anunciaron nuevos mecanismos para que los inquilinos puedan denunciar estos abusos de manera formal y efectiva.

Publicidad

Publicidad

Publicidad