“Creo que el país no está para una reforma tributaria”: María Lorena Gutiérrez

Tras la presentación del proyecto de reforma tributaria, llamado por el Gobierno como Ley de Financiamiento, las reacciones y opiniones no se han hecho esperar. María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, comentó a cerca de este proyecto de ley que “el país no está para una reforma tributaria”.

Gutiérrez justificó su afirmación diciendo que el país en este momento está creciendo gracias al consumo de la población, pero, por otro lado, en este momento las cifras de inversión se encuentran en su punto más bajo en décadas, siendo unas cifras que verdaderamente afectan a la economía. “Con estas propuestas que presentó el Gobierno, seríamos el país con más tributación en el mundo”, aseguró.

Sobre el aumento que habría en la tributación, si es aprobada esta reforma, provocaría un bajón aún más grande en la inversión, lo que generaría que muchas empresas tengan que cerrar, y por consecuencia, que se pierdan empleos. Sobre el déficit fiscal con el que cuenta el país, Gutiérrez dijo: “Obviamente tenemos un déficit fiscal, pero también lo tenemos por un mal manejo de las finanzas públicas, por lo que en vez de estar pensando en una reforma tributaria, deberíamos estar es pensando en un plan de austeridad”.

A propósito de los aumentos en la gasolina, Gutiérrez afirmó que esa subida también provocará que aumente el transporte, generando así una afectación en todos los sectores de la población. En cuanto a las afectaciones al sector financiero, Gutiérrez dijo que con la sobretasa del 50 % que se está proponiendo, “es como si a una persona le quitaran lo que se gana del salario, lo que se traduce en mayores tasas de interés y menos empleo, lo que no es un buen mensaje para el país”.