Reforma a la salud: Carf desmiente a Gobierno y calcula déficit de 126 billones en la próxima década

El Ministerio de Hacienda avaló la reforma a la salud con el argumento de que generará un superávit en los próximos años. Las estimaciones del Carf concluyen en cambio que se viene un gigantesco déficit con reforma o sin ella.

El presidente Gustavo Petro junto a billetes colombianos.
El aumento del salario mínimo en 2025 se dará por decreto presidencial.
Foto: Presidencia - Blu Radio.
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

