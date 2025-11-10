Presentan tutela pidiendo que se debata la reforma a la salud sin dilaciones

Sigue el pulso al interior de la Comisión Séptima del Senado por cuenta de las dilaciones en el debate y votación del proyecto de reforma a la salud presentado por el Gobierno.

El senador por la Alianza Verde, Fabián Díaz, interpuso en las últimas horas una tutela contra la Mesa Directiva de la Comisión Séptima, conformada por su presidente, el senador liberal Miguel Ángel Pinto; el vicepresidente, el senador de Comunes Omar de Jesús Restrepo Correa; y el secretario general, Praxeré José Ospino Rey.

El propósito central de la tutela es la protección inmediata de los derechos del senador al debido proceso y a la participación política, los cuales, según él, han sido vulnerados por la mesa directiva al ignorar un mensaje de urgencia e insistencia radicado por el Gobierno Nacional para el Proyecto de Ley No. 410 de 2025 de reforma a la salud, que está suspendido luego de que se aprobara una proposición en la que se supedita el debate al trámite de la ley de financiamiento o reforma tributaria.

El argumento principal del senador verde es que el senador Pinto ha evadido su responsabilidad de citar el debate de la reforma, violando las normas que establecen que si el presidente (o su delegado, en este caso el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez) insiste en la urgencia, el proyecto debe tener prelación en el orden del día, excluyendo la consideración de cualquier otro asunto hasta que la Comisión decida sobre él.



El congresista subraya que, en el orden del día de la sesión del martes 11 de noviembre, se incluyeron proyectos distintos a la reforma, sin que esta fuera siquiera mencionada en la agenda.

Ante esta situación, el senador pidió, como medida provisional, que en un plazo máximo de ocho horas se ordene la inclusión inmediata del proyecto de reforma como “primer y único punto” del orden del día en la sesión convocada para el 11 de noviembre de 2025.

Adicionalmente, solicita que se amparen sus derechos y se ordene a la mesa directiva de la Comisión que, en sesiones futuras, el proyecto de ley de reforma se mantenga como primer y único punto hasta que sea resuelto en condiciones constitucionales; y que se exhorte a la mesa directiva a citar sesiones con recurrencia similar a la de otras comisiones, especialmente cuando medie un mensaje de urgencia del Gobierno Nacional.