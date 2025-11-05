En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Zohran Mamdani
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gobierno insiste en que el Congreso debe avanzar con la reforma a la salud

Gobierno insiste en que el Congreso debe avanzar con la reforma a la salud

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, volvió a lanzar fuertes críticas a la Comisión Séptima del Senado por no programar el debate de la reforma a la salud, pese a que el proyecto cuenta con mensaje de urgencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad