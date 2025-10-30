Senadora Nadia Blel sobre reforma a la salud: "Suspendida hasta que esté la plata"

En medio del nuevo capítulo de tensiones entre el Congreso y el Gobierno nacional por la reforma a la salud, la senadora conservadora Nadia Blel alzó su voz para cuestionar la falta de claridad fiscal del proyecto y la presión política ejercida por el Ejecutivo para reanudar su trámite.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, la congresista explicó por qué la Comisión Séptima del Senado decidió suspender el debate de la reforma impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según Blel, la decisión no obedece a una maniobra dilatoria, sino a una ausencia de recursos reales que respalden la ambiciosa propuesta.

“El Ministro de Hacienda nunca ha podido certificar de dónde sale la plata para sacar adelante esta reforma tan importante y tan ambiciosa”, afirmó la senadora, señalando que el aval fiscal —requisito indispensable para tramitar proyectos de origen gubernamental— no ha sido emitido de manera transparente ni técnica.



Blel explicó que el Congreso solicitó formalmente al ministro de Hacienda detallar las fuentes de financiación. “Nos dijo, primero, que no ha terminado de verificar las cifras que le envía el Ministerio de Salud, y segundo, que las usa sin validarlas. Eso es gravísimo, porque la ley es clara: quien debe dar el aval fiscal es el ministro de Hacienda, no otro funcionario”, enfatizó.

La senadora también criticó el tono confrontacional del Ejecutivo, particularmente del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien ha acusado a la Comisión Séptima de “mamarse gallo” con la reforma.

“El Congreso no es subordinado del Gobierno. No fuimos elegidos para ser un comité de aplausos”, respondió Blel. Para ella, la verdadera urgencia del Gobierno no es sanitaria sino política.

Estamos en vísperas de una campaña electoral. Y lo que sí no podemos permitir los senadores, los congresistas ni los colombianos es que se utilice la salud, que se utilice esta reforma para hacer campaña señaló Blel

Blel fue tajante al advertir que, sin recursos claros, cualquier reforma —sea la oficial o una alternativa— está condenada al fracaso. “Si no garantizamos la plata, estaríamos jugando con las esperanzas y la salud de los colombianos”, subrayó.

Además, denunció un deterioro creciente en el sistema: “Los pacientes de enfermedades crónicas con cáncer, con diabetes, con enfermedades huérfanas que lastimosamente están siendo condenados al olvido, al abandono y a la muerte por parte de este Gobierno”.

Finalmente, la senadora cuestionó el estilo de relación del Ejecutivo con el Congreso: “Este Gobierno no ha entendido que las grandes reformas se construyen con diálogo y consensos, no con patadas ni amenazas. Mientras no haya respeto institucional ni claridad económica, esta reforma no tiene futuro”.