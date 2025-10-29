Gobierno envió mensaje de urgencia para que se le dé trámite a la reforma a la salud.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que confirmó que el Gobierno nacional firmó el mensaje de urgencia e insistencia para que la Comisión Séptima del Senado debata la reforma a la salud. Según Benedetti, esta decisión busca evitar demoras en la discusión del proyecto.

“Para que la Comisión Séptima del Senado no mame más gallo, se acaba de firmar el mensaje de urgencia e insistencia, que obliga a que la Comisión solo pueda abordar el tema de la reforma a la salud. Qué cobardes son la mayoría de la Comisión Séptima, que no saben debatir, sino dilatar algo tan importante como la salud de los colombianos”, escribió el jefe de la cartera política.

Aquí está el mensaje de urgencia e insistencia para que solo se discuta la Reforma a la Salud en la Comisión Séptima.



Presidente @MiguelPintoH1, es la Constitución la que dice que el mensaje de urgencia e insistencia está por encima de las decisiones de la Comisión. Dejen de ser… pic.twitter.com/qnCrXXrCik — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 29, 2025

El mensaje permite al presidente Petro solicitar al Congreso darle prioridad a un proyecto de ley. Cuando el Gobierno emite este mensaje, el Congreso está obligado a debatir el proyecto con carácter preferente. También incluye la figura de insistencia, que obliga a la Comisión a debatir el proyecto en un plazo más corto y con prioridad sobre otros asuntos.

El documento firmado, al que hace referencia Benedetti, formaliza esta solicitud ante el Senado. Esta decisión llega en medio de fuertes tensiones políticas dentro del Congreso y de una marcada división entre las bancadas.