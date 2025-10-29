En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Movistar
Señorita Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Gobierno envió mensaje de urgencia para que se le dé trámite a la reforma a la salud.

Gobierno envió mensaje de urgencia para que se le dé trámite a la reforma a la salud.

El mensaje permite al presidente Petro solicitar al Congreso darle prioridad a un proyecto de ley.

Armando Benedetti en Consejo de Ministros
Armando Benedetti
Foto: Presidencia
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

El ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que confirmó que el Gobierno nacional firmó el mensaje de urgencia e insistencia para que la Comisión Séptima del Senado debata la reforma a la salud. Según Benedetti, esta decisión busca evitar demoras en la discusión del proyecto.

Vea también

  1. Armando Benedetti en Consejo de Ministros
    Armando Benedetti en Consejo de Ministros
    Foto: Presidencia
    Nación

    Fabian Díaz pide a minInterior radicar mensaje de urgencia a reforma a la salud

“Para que la Comisión Séptima del Senado no mame más gallo, se acaba de firmar el mensaje de urgencia e insistencia, que obliga a que la Comisión solo pueda abordar el tema de la reforma a la salud. Qué cobardes son la mayoría de la Comisión Séptima, que no saben debatir, sino dilatar algo tan importante como la salud de los colombianos”, escribió el jefe de la cartera política.

El mensaje permite al presidente Petro solicitar al Congreso darle prioridad a un proyecto de ley. Cuando el Gobierno emite este mensaje, el Congreso está obligado a debatir el proyecto con carácter preferente. También incluye la figura de insistencia, que obliga a la Comisión a debatir el proyecto en un plazo más corto y con prioridad sobre otros asuntos.

El documento firmado, al que hace referencia Benedetti, formaliza esta solicitud ante el Senado. Esta decisión llega en medio de fuertes tensiones políticas dentro del Congreso y de una marcada división entre las bancadas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Reforma a la salud

Gobierno nacional

Armando Benedetti

Publicidad

Publicidad

Publicidad