Blu Radio  / Nación  / Fabian Díaz pide a minInterior radicar mensaje de urgencia a reforma a la salud

Fabian Díaz pide a minInterior radicar mensaje de urgencia a reforma a la salud

El senador de la Alianza Verde, Fabian Díaz, considera que en la Comisión Séptima del Senado hay congresistas que están dilatando el debate.

Armando Benedetti en Consejo de Ministros
Armando Benedetti en Consejo de Ministros
Foto: Presidencia
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

Este martes, en la Comisión Séptima del Senado, fue aprobada una proposición que aplaza el debate de la reforma a la salud hasta que se tramite la reforma tributaria, pues la senadora Nadia Blel, del Partido Conservador, asegura que no se ha presentado el aval fiscal del proyecto.

El senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz, quien hace parte de la Comisión Séptima, le envió una carta al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la que solicita radicar ante el Senado un mensaje de urgencia e insistencia, ya que considera que hay congresistas que quieren dilatar la discusión.

Camara-Representantes-Reforma-Salud.jpg
Cámara de Representantes
Foto: X @ingwilmerc

“Presentadas las referidas ponencias, procede la obligación de los honorables senadores de propiciar y dar la discusión y votación de esta importante iniciativa. No obstante, esto no se ha desarrollado efectivamente, atendiendo —a consideración del suscrito— a la evidente intención de dilatar, demostrada en su actuar por algunos senadores parte de esta célula legislativa”, señaló Díaz.

Es importante recordar que actualmente hay tres ponencias de la reforma a la salud: una que pide su archivo, otra alternativa y la positiva.

“Esta solicitud se desarrolla atendiendo a las necesidades actuales del trámite legislativo, propendiendo por la continuidad del debate de esta importante iniciativa, de la que estamos convencidos es necesaria y urgente para garantizar el derecho a la salud de millones de colombianos. Por tanto, esperando su comprensión ante el momento histórico que enfrentamos, le solicito su oportuna gestión”, concluyó el senador Díaz.

