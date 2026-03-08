Centro Democrático responde: ¿Oviedo será fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia?

Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta por Colombia, tiene ahora la tarea de definir quién la acompañará en su carrera hacia la Casa de Nariño. Tras su triunfo, el Centro Democrático se pronunció sobre la posibilidad de que Juan Daniel Oviedo, una de las sorpresas de la jornada por su respaldo ciudadano, integre la aspiración como fórmula vicepresidencial.



¿Quién será la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia?

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, fue enfático en que la elección de su compañero de terna es una potestad exclusiva de la senadora. "Es una decisión que deberá tomar Paloma Valencia, a ella le corresponde tomarla", señaló Vallejo, dejando en manos de la candidata presidencial la arquitectura de su campaña definitiva tras superar a ocho precandidatos en la consulta de centro-derecha.

No obstante, Vallejo no escatimó en elogios hacia Oviedo, destacando su capacidad de convocatoria orgánica en estas elecciones de 2026. "Es un gran ser humano, es un gran líder político y demuestra que una persona sin maquinarias, sin estructuras, puede conquistar miles de corazones de los colombianos", afirmó el directivo, subrayando la admiración del partido por el papel desempeñado por el exdirector del DANE y los demás aspirantes.

Oviedo, por su parte, señaló que aún no se ha conversado si será el vicepresidente de Paloma, porque en la consulta no hay ningún acuerdo en ese sentido.

Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de propuestas, y además dentro de la conformación de la Gran Consulta por Colombia no existe ningún compromiso de ese tipo. Simplemente que vamos a honrar nuestra palabra, apoyar ese camino que hasta el momento tiene Paloma Valencia como ganadora Señaló Oviedo.

Figuras como David Luna y Mauricio Cárdenas ya han manifestado su respaldo total a la senadora. Luna aseguró que Valencia es el camino para unir al país y llevar a estos sectores a la segunda vuelta presidencial.