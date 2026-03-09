Con llegada de Creemos y mayoría del Centro Democrático: así quedó la bancada antioqueña en Cámara

La jornada del 8 de marzo provocó cambios en la Cámara de Representantes por Antioquia, en donde dominó el Centro Democrático con más de 675.000 votos en el departamento lo que le dio 7 de las 17 curules, encabezado por una figura que viene del Senado de la República: Andrés Guerra.

El partido del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, también tendrá a Gregorio Orjuela, Juan David Zuluaga o Jhon Jairo Berrío, así como la exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín, Ana Ligia Mora. Además, repetirá Óscar Andrés Pérez que también ayudó a llevar a Melissa Orrego, quien cierra la lista del Centro Democrático.

Una de las sorpresas la dio el Pacto Histórico, que ahora tendrá tres integrantes en la Cámara de Representantes por Antioquia, liderado el listado por el influencer Hernán Muriel, seguido de Verónica Estrada y Alejandro Toro, cercano al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

Además, hay que destacar que el movimiento Creemos de Federico Gutiérrez, a pesar de quemarse en el Senado, logró dos curules en la Cámara y ahora tendrá representación a nivel nacional. Uno de ellos es Luis Guillermo Patiño, exsecretario de Educación de la Alcaldía de Medellín, y Simón Molina, exconcejal de Medellín y exsecretario Privado de la actual administración.



"Hemos dado un paso muy importante como movimiento Creemos, vamos a tener representación en la Cámara de Representantes en el Congreso de la República, y ahora lo que sigue es trabajar fuerte para hacer un gran trabajo desde el Congreso y defender a los antioqueños, pero también para trabajar en ese propósito de unidad que necesitamos para poder ganar la presidencia de Colombia", afirmó Molina.

Entrando a los partidos tradicionales, hay que mencionar que Camilo Andrés Gómez y Diver Ney Franco, este último candidato de Julián Bedoya, estarán representando al Partido Liberal, mientras que Jaime Cano, candidato de Carlos Andrés Trujillo, y Luis Miguel López, serán quienes van a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador.

Finalmente, hay que mencionar que el último escaño para el departamento de Antioquia sería para Nataly Vélez del Cambio Radical y quien fue concejal de la ciudad de Medellín, fue del Centro Democrático y hoy, apoya a Abelardo de La Espriella.