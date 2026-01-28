En vivo
Movimiento Creemos oficializó en Medellín su adhesión a campaña de Abelardo de la Espriella

El candidato habló sobre la salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático e indicó, "ellos que arreglen, yo respeto mucho al Centro Democrático, gran cariño por el presidente Uribe, que arreglen su problema".

