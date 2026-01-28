Movimiento Creemos oficializó en Medellín su adhesión a campaña de Abelardo de la Espriella

Tal y como lo dio a conocer Blu Radio, el movimiento Creemos de Federico Gutiérrez hizo oficial su apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella. El candidato presidencial llegó muy temprano al aeropuerto José Maria Córdova de Rionegro y se trasladó a Medellín, en donde tuvo un desayuno privado junto a concejales y diputados de Creemos.

Debemos recordar que la noticia tomó por sorpresa al mundo político, debido a que en el pasado hubo una cercanía de Federico Gutiérrez con el Centro Democrático, pero ahora y tras un reunión en el Centro Comercial Lemont de Medellín, Creemos le aseguró su apoyo a de la Espriella, que en un acto en la Plaza Botero.

"Creemos en una forma diferente de hacer política. Yo estoy honrado con este equipo y Colombia tiene una deuda con Fico. Creemos ha dado los resultados que ningún otro movimiento ha dado en Colombia. Aquí está materializado eso en el éxito de Medellín", indicó de la Espriella.

En el evento estuvieron presente algunos candidatos al Congreso de la República como el general (r) Eliecer Camacho, Juliana Gutiérrez, Luis Guillermo Patiño, entre otros que acompañaron al candidato presidencial. Durante la jornada, De la Espriella aprovechó para hablar de la supuesta unión a su campaña de María Fernanda Cabal.



"Ustedes se meten en las peleas de sus vecinos, del marido con la mujer. Ellos que arreglen, yo respeto mucho al Centro Democrático, gran cariño por el presidente Uribe, que arreglen su problema, María Fernanda, con ellos, y luego vemos qué pasa, pero yo no me voy a meter en los líos de nadie, como no me meto en los líos de mis amigos con sus mujeres", insistió el aspirante.

Hay que mencionar que Creemos no es el único aliado para el candidato presidencial, Blu Radio también conoció que la Casa Char tiene todo listo para apoyar a Abelardo de la Espriella y se espera que pronto puedan hacer un evento como el que se hizo recientemente en Medellín.