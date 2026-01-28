Capturan en una tienda de Medellín a paisa que era solicitado en extradición por Perú

Capturaron la tienda de un barrio en Medellín a un colombiano pedido en extradición por Perú al ser señalado de integrar una red de narcotráfico en ese país que enviaba estupefacientes a México. Al parecer el hombre se encargaba de reclutar personas necesitadas de dinero como “mulas”

Luego de tres años de investigación y recopilación de pruebas, las autoridades capturaron en una tienda del barrio Santa Fe, en la Comuna 15 de Medellín, a Gildardo de Jesús Taborda, un hombre colombiano señalado de integrar una red de narcotráfico en el Perú.

Taborda era buscado por las autoridades del vecino país, luego de que, a mediados de diciembre del año anterior, la Corte Superior de Justicia del Callao emitiera una orden de captura en su contra por el delito de tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada.

La decisión de la justicia peruana se produjo tras conocerse el testimonio de al menos dos mujeres sorprendidas en el aeropuerto de Lima transportando cocaína hacia Ciudad México a través de fajas y donde habrían revelado detalles de la organización criminal para la cual actuaban.



Al parecer, el rol de Taborda en esta estructura no solo era la de coordinador financiero, sino además el encargado de reclutar personas necesitadas de dinero para que transportaran estas sustancias ilícitas hasta México, país que servía de puente para que a través de otros grupos criminales la droga llegara a Estados Unidos.

“Como resultado de la investigación adelantada por las autoridades peruanas, se estableció que el hoy capturado habría sido el encargado de coordinar el envío de la sustancia estupefaciente, así como el pago de los lugares utilizados para la preparación y adaptación de las personas empleadas como correos humanos”, precisó sobre el capturado la Policía Nacional.

Mientras avanzan las diligencias para lograr la presentación de Taborda ante la justicia peruana, las autoridades investigan si otros ciudadanos colombianos estarían implicados en las acciones en la red criminal extranjera, incluso, si tendrían vínculos con otras estructuras narcotraficantes colombianas.

