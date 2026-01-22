El futuro de Miguel Ángel Borja sigue en duda para el 2026, ¿qué pasó en México?

El mercado de fichajes sigue dejando historias inesperadas y una de ellas tiene como protagonista a Miguel Ángel Borja. Cuando todo apuntaba a que el delantero colombiano continuaría su carrera en la Liga MX, el acuerdo con Cruz Azul se cayó y su futuro vuelve a quedar en el aire de cara al 2026.

Desde México se confirmó lo que ya era un fuerte rumor: la negociación entre Borja y el club de Ciudad de México se dio por terminada. El atacante, que incluso viajó al país y entrenó con el equipo, no pudo ser inscrito debido a problemas administrativos que terminaron desgastando la espera.

Según se conoció en Blog Deportivo, el principal inconveniente estuvo relacionado con la falta de un cupo de extranjero, situación que impidió a Cruz Azul avanzar con su registro. A esto se sumaron los retrasos en la expedición de la visa de trabajo, un obstáculo definitivo para cerrar la operación. La espera se alargó más de lo previsto y el entorno del jugador tomó la decisión de dar un paso al costado.

La información fue corroborada con el representante de Borja, Juan Pablo Pachón, quien confirmó que la relación con Cruz Azul está completamente finalizada. El delantero se cansó de esperar y ahora su equipo de trabajo analiza otras alternativas para definir su próximo destino.



Miguel Ángel Borja con la Selección Colombia vs. Argentina Foto: AFP

Borja, que quedó libre en diciembre tras finalizar su contrato con River Plate, tenía claro que quería seguir compitiendo y mantenerse activo. Su prioridad era un proyecto cercano, tanto en lo deportivo como en lo geográfico, lo que hacía de México una opción atractiva. Sin embargo, el tiempo jugó en contra y varias ligas ya cerraron sus periodos de inscripción.

Aunque el colombiano cuenta con mercado y recibió sondeos desde distintos destinos, incluso desde Arabia Saudita, los plazos administrativos complican cualquier movimiento inmediato.

Así, el vínculo entre Miguel Ángel Borja y Cruz Azul terminó siendo un “amor fugaz” que nunca llegó a concretarse. Mientras tanto, el atacante sigue a la espera de un nuevo proyecto que le permita retomar su carrera en el 2026, en un año que es clave por lo que será la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.