Estafaron a familia que quería donar 1.000 canastas de huevo para combatir el hambre en Medellín

Estafaron a familia que pretendía donar mil canastas de huevo para campaña contra el hambre y la desnutrición en Medellín. Llegaron a consignar a falsa empresa avícola más de 12 millones de pesos

Lo que prometía ser un generoso gesto para la población más vulnerable de la capital antioqueña se convirtió en una pesadilla para los miembros de una familia que pretendían sumarse a la Alianza Medellín Cero Hambre.

Se trata de una estrategia de administración distrital para recolectar y entregar a la población más vulnerable de la ciudad alimentos. Por eso querían sumarse con la donación de mil canastas de huevo.

Sin embargo, fueron estafados por una empresa denominada Avícola del Oriente a quien le iban a comprar estos productos. Luis Martínez, uno de los donantes, comentó que tuvieron contacto con la empresa vía WhatsApp, procedieron a hacer la compra y tenían la sensación de confianza en la transacción.



"Responden muy profesional, los audios y envían hasta videos donde muestran supuestamente las canastas de huevos que van a entregar. Usted está convencido que está hablando con una empresa y realmente al final y y no solamente es una persona, se habla con el supuesto vendedor, después se habla con el supuesto conductor", señaló el denunciante.

No obstante, tras consignar 12 millones de pesos que había solicitado la empresa como pago anticipado, nunca más pudieron volver a establecer contacto con los vendedores ni tampoco entregaron los huevos.

Al parecer fueron víctimas de estafa de una empresa que no opera desde 2021, pero bajo su nombre desde esa época se han registrado otros casos de estafa a nombre de la misma entidad.

Desde su inicio a mediados de 2024, un año después la alianza ya había logrado recuperar y distribuir alrededor de 1.290 toneladas de alimentos, provenientes principalmente de donaciones de empresas, plazas de mercado y organizaciones sociales. También había movilizado al menos 1.600 millones de pesos en donaciones.