Antioquia  / Sigue protesta por el hambre y la salud de las internas de la cárcel El Pedregal de Medellín

Sigue protesta por el hambre y la salud de las internas de la cárcel El Pedregal de Medellín

Ante los problemas de alimentación y la red de salud, exigen que se les permita retomar el ingreso de la alimentación casera como era habitual hasta hace algunos meses. 

