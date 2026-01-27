Sigue protesta por el hambre y la salud de las internas de la cárcel El Pedregal de Medellín

Este martes se mantienen las protestas en la cárcel de El Pedregal de Medellín, por lo que han calificado una alimentación deficiente a las reclusas. Por esto, con una protesta pacífica, exigen que se les permita retomar el ingreso de la alimentación casera como era habitual hasta hace algunos meses.

Organizaciones sociales en favor de la población reclusa aseguraron que, al interior de la cárcek, ubicada en el corregimiento de San Cristóbal de la capital antioqueña, los 1300 reclusos, entre hombres y mujeres, internos en este centro de reclusión han manifestado en múltiples ocasiones que las condiciones alimentarias no son las mejores. Además, los problemas que tienen para la atención en salud.

De acuerdo con información entregada a Blu Radio, algunas de las reclusas han denunciado que funcionarios del Inpec estarían cobrando hasta 500.000 pesos a las familias de las reclusas para permitirles el ingreso del almuerzo casero y el kit alimentario. A raíz de esta situación, las internas entraron en desobediencia civil.

Y es que, según Jorge Carmona, defensor de Derechos Humanos de las cárceles, a los familiares se les permitió por parte de la Dirección General del Inpec, el ingreso de un kit humanitario, que se compone de alimentos como pan, galletas, algunos dulces y pasabocas.



#Video Este martes se mantiene la protesta de internas de la cárcel El Pedregal de #Medellín, por problemas de alimentación y de atención en salud. Están solicitando el ingreso del kit alimentario, una alimentación casera como era habitual hasta hace algunos meses.

“La alimentación de empleados de libertad al día de hoy año 2026 está por el orden de 2400 pesos diarios. Desayuno, almuerzo, comida y cena. Yo desde la vivienda de pensión y otras familiares comenzamos a liberar el tema y finalmente fue aprobado por la dirección general del INPE que les permitiera el ingreso de una comida casera cada mes y después de eso autorizaron un equipo humanitario. Y todo iba más o menos bien hasta que de un momento a otro se comenzó a convertir este tema en un tema de corrupción”, relató.

Por lo pronto, y según Carmona, a raíz de esta situación se espera que en el transcurso de esta semana se de una reunión entre defensores de los derechos humanos de los internos, la Personería distrital de Medellín, la Procuraduría provincial de Medellín, la procuraduría regional de Antioquia, la Defensoría del Pueblo y personal de la regional Inpec, entre otros, solicitando una solución a las dificultades que tienen los internos e internas en El Pedregal.