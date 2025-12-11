Inpec confirma Intento de fuga frustrado en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó en la mañana de este jueves un intento de fuga en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá. De acuerdo con la información preliminar, una de las internas logró ascender hasta el techo del centro penitenciario, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad. Las autoridades penitenciarias impidieron que la evasión se concretara y procedieron al conteo general para verificar la presencia de todas las reclusas,el cual generó un intento de motín en un pabellón.

En un comunicado oficial el Instituto afirmó que “el evento se originó cuando una mujer privada de la libertad del patio seis intentó aprovechar una riña para trepar hacia una de las fachadas externas del penal.Los funcionarios de la guardia, al detectar la maniobra, intervinieron oportunamente en el área de techos, evitando su avance y neutralizando el riesgo sin que se presentaran afectaciones adicionales”.

Tras el incidente, el Inpec informó que el control en el establecimiento fue restablecido y que no se registraron alteraciones adicionales al orden interno. También, se activaron los protocolos con un parte de 2.795 privadas de la libertad. La entidad señaló que se adelantan las verificaciones disciplinarias y de seguridad para establecer cómo la interna logró acceder a la zona elevada del penal.

Este hecho ocurre en medio de una cadena reciente de fugas en otras cárceles del país. El caso más reciente es el de Pedro David Nieves, un interno de La Picota en Bogotá, condenado a 28 años de prisión por secuestro extorsivo. El hombre escapó mediante la modalidad conocida como “cambiazo”, en la que un visitante permanece en el lugar mientras el recluso logra salir haciéndose pasar por él. La evasión ocurrió el domingo 7 de diciembre, cuando la Policía Judicial alertó sobre la desaparición. Desde entonces, el Inpec trabaja con la Policía Nacional y la Fiscalía para localizarlo y esclarecer las fallas de seguridad que permitieron su salida.



La lista de incidentes también incluye la fuga de Darío Arcadio Zapata, conocido como alias El Zorro disidente sentenciado a más por desplazamiento forzado, secuestro extorsivo, extorsión y concierto para delinquir. Zapata escapó el 8 de diciembre del pabellón 2 de la cárcel de Itagüí, en Antioquia.