Inpec confirma Intento de fuga frustrado en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá

Una de las internas logró ascender hasta el techo del centro penitenciario, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad.

Intento de fuga frustrado en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.
Foto: Inpec.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 11 de dic, 2025

