En Barranquilla denuncian retraso en operación vital de una mujer por falta de equipos médicos

Josefa García Gómez, de 67 años, desde el pasado 22 de octubre se encuentra hospitalizada en la clínica general del norte de barranquilla a la espera de que le practiquen una cirugía para retirar unos trombos en sus arterias pulmonares, que han deteriorado su salud, al punto que ya no puede caminar.

La mujer necesita con urgencia una cirugía, y aunque su EPS sura ya autorizó la operación, la intervención no se ha realizado porque la clínica asegura que hay desabastecimiento de insumos clave, específicamente el kit ECMO que incluye tubos, cánulas, un oxigenador y una bomba, además de el salvador de células que es otro dispositivo médico que recupera, filtra y procesa la propia sangre del paciente que se pierde durante cirugías mayores. Estos equipos asegura, son indispensables para para efectuar la cirugía que es de alto riesgo.

Angelica Gómez, hija de la paciente, afirma que sin esas máquinas no pueden hacer el procedimiento y mientras siguen a la espera la salud de Josefa se sigue deteriorando.

"Ya la EPS autorizó la operación, pero me dicen lo mismo que están en espera de insumos. O sea, a mi mamá la habían programado ya para el 11 de noviembre y desde el 11 de noviembre nos dicen todas las semanas, esta semana si llegan los insumos, esta semana si llegan los insumos."Ya me llegó un insumo. No tengo dos insumos y en eso me han tenido toda la semana. Mi mamá se ahoga, tiene falta de oxigenación en los pulmones. Ella no camina. Se ha desmejorado bastante su enfermedad, su calidad de vida cada día está peor", puntualizó Angélica.



La salud de Josefa se ha deteriorado rápidamente durante su larga hospitalización. Padece hipertensión pulmonar severa y falla cardíaca derecha, condiciones que se han agravado en las últimas semanas mientras espera la cirugía.

Cómo si fuera poco, la paciente recibe medicamentos, pero la familia denuncia que hace un año la EPS reemplazó su tratamiento original, por unos genéricos, lo que aceleró su deterioro.

Ante los retrasos, Angélica ha recurrido a distintas instancias para buscar ayuda: desde la Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Salud y ahora a un juez ante el que interpuso una acción de tutela.