En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Entrevista Álvaro Uribe
María Corina Machado
Caribe
Donald Trump
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / En Barranquilla denuncian retraso en operación vital de una mujer por falta de equipos médicos

En Barranquilla denuncian retraso en operación vital de una mujer por falta de equipos médicos

Familiares de la paciente instauraron una acción de tutela para buscar que le brinden la atención requerida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad