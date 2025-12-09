Investigan rumba de velitas en plena cárcel de Barranquilla: había ron, parlante y hasta TV

Burlando todo protocolo y medida de seguridad, internos de la Penitenciaría El Bosque en Barranquilla convirtieron su celda en un ambiente de discoteca y, en pleno fin de semana de Velitas, prendieron la rumba con licor, un enorme parlante y hasta un televisor en el que proyectaban videos musicales como si estuvieran viviendo de todas las maneras posibles, menos privados de la libertad.

La música a todo volumen en el pabellón 1 y tragos que iban y venían entre luces navideñas quedaron en evidencia en los mismos videos que los reclusos grabaron y difundieron con sus celulares, como si estos dispositivos móviles tampoco estuviesen prohibidos en el penal.

Los videos, en los que los protagonistas de la rumba se graban abrazados, bastaron para que las autoridades los identificaran y abrieran nuevos procesos en su contra con miras a un posible traslado de cárcel por su inadecuado comportamiento.

Así mismo, se desplegó un operativo en el pabellón para decomisar todos estos elementos prohibidos, informó Jim Nelson Muñoz, director de la regional norte del Inpec.



"Inmediatamente se dieron las órdenes para que el comandante vigilancia y la directora del establecimiento hicieran un operativo para tener el control de nuestro pabellón. El establecimiento sabe quiénes son los que hicieron este acto y se van a tomar medidas, tanto disciplinarias como penales, si es el caso", dijo el funcionario a Blu Radio.

Los implicados en este caso serían dos miembros de la banda delincuencial Los Costeños, sindicados por concierto para delinquir; sin embargo, las sanciones no sólo irían contra ellos, sino también contra el personal administrativo y de custodia involucrado en estos hechos, quienes podrían enfrentar cargos disciplinarios por permitir tales conductas.

No es la primera vez que una situación así ocurre, en septiembre pasado varios integrantes de Los Costeños, internos de esta Penitenciaría, también hicieron su propia fiesta de Amor y Amistad con cavas llenas de cervezas, hechos por los que varios de ellos fueron trasladados de penal.