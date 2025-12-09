En vivo
Investigan rumba de velitas en plena cárcel de Barranquilla: había ron, parlante y hasta TV

Una vez más, reclusos violan medidas de la Penitenciaría El Bosque y arman su fiesta en el penal. Los responsables serían dos miembros de la banda 'Los Costeños', que podrían ser trasladados de penal.

