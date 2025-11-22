Así era como extorsionaba alias ‘Boliqueso’, mano derecha de ‘Castor’ de Los Costeños

Poco a poco se van conociendo más detalles de la captura de Juan Carlos Rosete, alias ‘Boliqueso’, de quien las autoridades tendrían pruebas contundentes de su accionar delictivo, como lo es un audio en el que, a través de una llamada vía WhatsApp, intimida a una de sus víctimas para extorsionarla.

En compañía de agentes del Gaula de la Policía, el afectado logró establecer comunicación con esta persona y hasta le recriminó que le hicieran eso (extorsionarlo), pues lo consideraba como “un amigo, mi llave”.

Acto seguido, el procesado deja claro que, aunque no vive en Barranquilla, trabaja para el comandante de Los Costeños, que en este caso sería Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, hoy privado de la libertad.

“Yo no te estoy haciendo nada. Te voy a contar lo que está pasando. Escúchame... si no me escuchas… Cuando nosotros tomamos, te dije que yo trabajo para el comandante de ‘Los Costeños’, ¿te acuerdas? Yo no vivo en la ciudad. Yo soy comandante de Barrio Montes, San José, La Unión, La Victoria, Chiquinquirá y voy a coger Rebolo, ¿me hago entender? Aparte de que ya tengo el norte”, fueron las palabras que se escuchan.



#EsNoticia 🚨Tenía casa por cárcel en Medellín pero lo sorprendimos escondido en Bogotá. Alias Boliqueso fue capturado en uno de nuestros controles en Fontibón. pic.twitter.com/LQHpOFEz4v — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 21, 2025

Según la Policía, alias 'Boliqueso' tenía una medida de aseguramiento en prisión domiciliaria, es decir, casa por cárcel desde el 2024. Medida que al momento de la captura estaba violentando.

Así mismo, las autoridades confirman que el capturado recibía órdenes desde un centro penitenciario para continuar con las vacunas y el control criminal de las zonas, homicidios colectivos y tráfico de estupefacientes, lo que pone en vilo los acercamientos de Los Costeños para una eventual paz urbana con el Gobierno Nacional.

Publicidad

“Es de resaltar que alias Boliqueso había sido capturado en la ciudad de Medellín y actualmente tenía medida de aseguramiento de detención domiciliaria. Finalmente, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los delitos que se le atribuyen”, aseguró el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Por otro lado, el hombre de 30 años deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.