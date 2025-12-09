Cuatro reclusos se fugaron de un CAI de la Policía en el sur de Barranquilla

Del CAI La Victoria, ubicado en el sur de Barranquilla, se fugaron este martes cuatro hombres que se encontraban privados de la libertad en las celdas de detención transitoria habilitadas en este lugar.

Un vecino contó a la Policía que los fugados se valieron de un árbol que está en la parte de atrás del CAI para trepar y saltar al otro lado de la pared hacia la calle. Estando en plena vía, los sujetos abordaron un taxi que los esperaba cerca del lugar y huyeron con rumbo hasta ahora desconocido.

Cárcel en Colombia Foto: referencia, AFP

Los prófugos fueron identificados como Dinis Rafael Gómez Alfaro, Eneyber David Bravo Ochoa, Heider Alberto Murcia y Sebastián José Castro González.

Esta es la segunda fuga masiva que se registra en menos de un mes en el área metropolitana de Barranquilla, pues el pasado 23 de noviembre siete hombres también escaparon de un CAI del municipio de Soledad en plena madrugada, siendo que solo tres de estos alcanzaron a ser recapturados en las horas siguientes.