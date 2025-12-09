En vivo
Cuatro reclusos se fugaron de un CAI de la Policía en el sur de Barranquilla

Cuatro reclusos se fugaron de un CAI de la Policía en el sur de Barranquilla

Con este caso ya van más de 10 fugados en menos de un mes, en las carceletas de la Policía Metropolitana.

