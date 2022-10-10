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Alias ‘Galón’ es buscado tras fugarse de la Estación de Policía de Barrancabermeja

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Cuatro reclusos se fugaron de un CAI de la Policía en el sur de Barranquilla

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