Imputan por delitos sexuales al padre de Liam Rodríguez, bebé que falleció en La Calera

Imputan por delitos sexuales al padre de Liam Rodríguez, bebé que falleció en La Calera

Con la imputación formal de cargos, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Michael Rodríguez.

Foto: Séptimo Día
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

