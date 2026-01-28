Imputan por delitos sexuales al padre de Liam Rodríguez, bebé que falleció en La Calera

Las autoridades judiciales confirmaron que Michael Rodríguez, padre de Liam Gael Rodríguez Narváez, fue imputado en audiencias reservadas por los delitos de acto sexual y acceso carnal contra menor de 14 años, tras su captura reciente. La diligencia se realizó luego de que la Fiscalía General de la Nación abriera una nueva línea de investigación que, de manera preliminar, lo vincula con un presunto abuso sexual en contra del bebé de 11 meses, fallecido el 29 de septiembre de 2025 mientras se encontraba bajo el cuidado de un jardín infantil.

Con la imputación formal de cargos, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Rodríguez. La decisión quedó en manos de un juez de control de garantías, quien deberá definir en audiencia durante la tarde si el procesado representa un peligro para la sociedad y si se cumplen los requisitos legales para ordenar su reclusión preventiva mientras avanza el proceso penal.

Habla familia de menor que perdió la vida en un jardín de La Calera: "Un sándwich" Foto: Séptimo Día

De acuerdo con la información oficial conocida hasta ahora, en el desarrollo de las indagaciones el ente acusador identificó indicios que comprometerían la presunta responsabilidad del padre del menor. Estos elementos llevaron a que el foco de la investigación se concentrara en la hipótesis de un abuso sexual, que hoy constituye el eje central del caso, sin que se hayan revelado mayores detalles debido a la reserva legal que cobija este tipo de actuaciones, especialmente cuando involucran a menores de edad.

Sobre el proceso, el abogado Juan Manuel Castellanos, quien desde hace cerca de cuatro meses representa a la familia del menor, confirmó que continúa como apoderado de la madre de Liam Gael, aunque se aparta de cualquier representación relacionada con el hoy imputado. El jurista manifestó su sorpresa frente al giro que tomó la investigación y señaló que, hasta antes de la captura, Michael Rodríguez había tenido una actitud activa frente al esclarecimiento de los hechos. “Lo que me llama poderosamente la atención es que el señor Michael siempre ha estado pendiente de la investigación, siempre se ha hecho presente en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación y ha mostrado interés en que el caso se esclarezca”, afirmó.



El abogado también cuestionó el manejo de la información técnica dentro del proceso, en particular la falta de acceso al dictamen forense. “Lamentablemente, desde hace algunos meses, la Fiscalía no nos quiso entregar como apoderados de víctimas la necropsia del menor. Técnica y científicamente no conocemos esa necropsia, no sabemos de qué muere el menor”, sostuvo Castellanos, al advertir que este documento resulta clave para comprender de manera integral las circunstancias del fallecimiento.

Por su parte, Mildret Narváez, madre de Liam Gael, rechazó de forma enfática la hipótesis planteada por la Fiscalía y aseguró que la captura de su pareja la tomó completamente por sorpresa.

La muerte de Liam Gael Rodríguez Narváez ocurrió el 29 de septiembre de 2025. Según el relato entregado por su madre, ese día, hacia las 10:10 de la mañana, recibió una llamada de un jardín infantil en la que le informaron que el bebé había broncoaspirado y que estaba siendo trasladado de urgencia a un centro asistencial en el municipio de La Calera. Minutos después, el menor ingresó al centro de salud local sin signos vitales, sin frecuencia cardíaca y sin respiración. Pese a los esfuerzos del personal médico por reanimarlo, el niño falleció.