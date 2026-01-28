En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela
Avión desaparecido en Catatumbo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / La razón por la que los hinchas se agreden por clubes de fútbol, según psicólogo

La razón por la que los hinchas se agreden por clubes de fútbol, según psicólogo

El país vuelve a impactarse con el asesinato de un joven aficionado del Bucaramanga por parte de seguidores del Cúcuta que lo agredieron en el clásico del oriente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad