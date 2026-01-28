Identifican a hincha del Atlético Bucaramanga asesinado tras partido con Cúcuta Deportivo

Las autoridades confirmaron la identidad del hincha del Atlético Bucaramanga que fue asesinado en medio de una violenta riña registrada en la noche posterior al clásico del oriente, disputado en el estadio General Santander, en la ciudad de Cúcuta.

El hecho ocurrió en la diagonal Santander con el canal, en inmediaciones de una estación de servicio, donde el joven, seguidor del conjunto ‘leopardo’, fue atacado presuntamente por un grupo de hinchas del Cúcuta Deportivo. De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, la víctima fue reconocida por portar una camiseta del Atlético Bucaramanga y por tener un tatuaje alusivo al equipo santandereano. El joven fue identificado como Camilo Rojas, de 24 años.

Según el reporte oficial, al percatarse de la presencia de hinchas rivales, el joven intentó resguardarse en un establecimiento comercial cercano. No obstante, varios agresores ingresaron al lugar y lo atacaron en repetidas ocasiones con un arma blanca, causándole heridas de gravedad.

La Policía Metropolitana de Cúcuta confirmó que la víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de las lesiones.



“Como consecuencia de una riña llevada a cabo por ambas hinchadas de los dos equipos, resultó lesionada una persona al parecer por arma blanca. Este ciudadano fue trasladado de inmediato al centro asistencial, quien por la gravedad de sus lesiones pierde la vida”, señaló la Policía de Cúcuta.

Tras lo ocurrido, la Policía dispuso un equipo especial de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables del homicidio. Asimismo, hizo un llamado a las barras y aficionados del fútbol para evitar hechos de violencia.

“Reiteramos a la hinchada del Cúcuta Deportivo acatar los comportamientos y enmarcarse en la ética, para que situaciones como estas no sigan enlodando la imagen del fútbol”, agregó la Policía.