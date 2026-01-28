Bucaramanga estudiará nuevas medidas de seguridad en partidos contra Cúcuta tras desmanes

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, se pronunció tras el asesinato de Camilo Andrés Rojas, un joven hincha del Atlético Bucaramanga de 24 años, quien murió luego de recibir una puñalada en medio de una riña registrada a las afueras del estadio General Santander, en Cúcuta, tras el encuentro entre el Cúcuta Deportivo y el Atlético Bucaramanga.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario calificó los hechos como “lamentables y muy preocupantes” y aseguró que este caso obliga a una profunda reflexión sobre la manera en la que se está viviendo el fútbol en Colombia. “Lo que debería ser una fiesta deportiva se ha convertido en un escenario de violencia y muerte, con familias que hoy pierden seres queridos”, escribió.

Portilla expresó además sus condolencias a los familiares y allegados del joven aficionado fallecido y reiteró la necesidad de fortalecer los procesos de barrismo social, con el fin de promover la sana convivencia dentro y fuera de los estadios del país.

Lo sucedido en Cúcuta tras el clásico del oriente es lamentable y muy preocupante. Esto nos lleva a una profunda reflexión sobre cómo se está viviendo el fútbol en Colombia.



— Cristian Portilla (@Cportilla40) January 28, 2026

En su pronunciamiento, el alcalde también hizo referencia a que durante el segundo semestre de 2026 se disputará un nuevo Clásico del Oriente, esta vez con el Atlético Bucaramanga como local, por lo que anunció que desde ya se iniciará un trabajo articulado con la Comisión Local de Fútbol. El objetivo, señaló, será generar espacios de diálogo, prevención y construcción de paz entre los actores involucrados, para evitar que hechos de violencia como este se repitan.



El encuentro entre el Cúcuta Deportivo y el Atlético Bucaramanga, estuvo marcado por desordenes, peleas y disturbios al interior y en las afueras del estadio General Santander de la capital nortesantandereana que dejaron, según el reporte de las autoridades, al menos otras cinco personas heridas.