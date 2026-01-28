En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Emergencia en La Mesa
Millonarios

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Bucaramanga estudiará nuevas medidas de seguridad en partidos contra Cúcuta tras desmanes

Bucaramanga estudiará nuevas medidas de seguridad en partidos contra Cúcuta tras desmanes

En Cúcuta se registraron desmanes en los que fue asesinado Camilo Andrés Rojas, hincha del Atlético Bucaramanga y quien pertenecía a la barra Fortaleza Leoparda..

Publicidad

Publicidad

Publicidad