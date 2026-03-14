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Blu Radio  / Mundo  / Irán ataca sucursales de Citibank en el Golfo: son represalias tras ataques contra bancos iraníes

Irán ataca sucursales de Citibank en el Golfo: son represalias tras ataques contra bancos iraníes

Ali Mohammad Naeini, advirtió de que si el "enemigo" repite esta acción, todas las sucursales de bancos estadounidenses serán consideradas "objetivos legítimos".

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