Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, sábado 14 de marzo de 2026

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El chance Dorado Mañana es uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia, especialmente por quienes prefieren conocer el resultado pocas horas después de realizar su apuesta. Gracias a su programación diaria y a su plan de premios, este juego se ha convertido en una alternativa frecuente para miles de jugadores que buscan acertar el número ganador.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 14 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
El valor de los premios en el Dorado Mañana depende del tipo de apuesta realizada y del número de cifras acertadas. El plan de pagos establece cuánto dinero recibe el jugador por cada peso apostado.
Actualmente, la tabla oficial de premios funciona de la siguiente manera:
Este sistema ofrece varias oportunidades de ganar, incluso si el jugador no acierta el número completo.
Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modificación que amplió las posibilidades de obtener premios adicionales y despertó mayor interés entre los apostadores habituales.
Uno de los aspectos más valorados por los participantes es la claridad en el horario del sorteo, lo que permite conocer rápidamente los resultados después de realizar la apuesta.
La programación oficial es la siguiente:
Gracias a este horario fijo, los jugadores pueden consultar el resultado el mismo día y verificar de inmediato si su número resultó ganador.
Cuando un jugador obtiene un premio en el Dorado Mañana, debe acudir a un punto autorizado para iniciar el proceso de cobro.
De acuerdo con la empresa operadora Paga Todo, si el premio es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, el ganador debe cumplir con algunos requisitos para reclamar el dinero:
Cumplir con estas condiciones permite validar el premio y realizar el pago de manera segura, garantizando que los ganadores reciban su dinero sin inconvenientes.