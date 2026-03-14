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Blu Radio  / Sociedad  / Juan Carlos Echeverry explica por qué algunas personas ascienden más rápido en las empresas

Juan Carlos Echeverry explica por qué algunas personas ascienden más rápido en las empresas

El exministro de Hacienda habló sobre liderazgo, mentoría y desarrollo profesional, y explicó las claves que según su experiencia permiten crecer más rápido dentro de una organización.

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