Juan Carlos Echeverry explica por qué algunas personas ascienden más rápido en las empresas

Durante una entrevista en Blu Radio, el economista colombiano Juan Carlos Echeverry compartió algunas de las lecciones que ha aprendido a lo largo de más de cuatro décadas de experiencia en el sector público y privado, y que hoy reúne en lo que denomina el “Sistema Echeverry”, un programa de mentoría orientado a fortalecer habilidades profesionales.

Según explicó, uno de los principales retos que enfrentan los jóvenes al ingresar al mundo laboral es lograr visibilidad dentro de organizaciones grandes, donde muchas veces el talento pasa desapercibido.

"Uno entra a una organización inmensa de miles de personas y uno dice, 'Bueno, aquí, ¿cómo me van a ver a mí? Yo, ¿dónde me veo? ¿Cómo voy a tener una presencia propia y personal? ... Y eso, el punto central es que hay que gestionarlo. Eso no hay que dejarlo ahí al azar a ver si alguien lo ve a uno o no. No, uno tiene que proponerse llevar adelante su persona, el ser un profesional, su nombre, sus talentos, porque nadie lo va a hacer por uno. Nadie nadie va a venir a decirle, 'Venga, Cheverry, venga, lo promovemos'", señaló.

Echeverry indicó que una de las claves para avanzar profesionalmente es entender que el trabajo consiste, fundamentalmente, en resolver problemas.



"En general, uno la hace en equipo, con colegas, con los compañeros... Uno tiene que estar construyendo una red de amigos, conocidos, colegas, porque esa es la red que le ayuda a uno a resolver problemas", explicó.

Además, destacó la importancia del networking y de construir relaciones profesionales que permitan intercambiar conocimiento y apoyarse en momentos clave de la carrera.



El valor de los mentores

Otro de los puntos importantes que destacó el economista es la mentoría. Según dijo, contar con consejeros o mentores le permite tomar mejores decisiones en distintos momentos de la vida profesional.

"Uno no tiene que tener un solo mentor. Si uno tiene un problema, una decisión clave, pregúntale a tres o cuatro personas... para cambiar de trabajo, para irse al exterior, usa tres o cuatro mentores", explicó.

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Para Echeverry, escuchar diferentes puntos de vista permite tener una perspectiva más amplia y ayuda a no cometer errores.

Foto: Freepik

Manejo del tiempo y disciplina

El exministro también destacó que uno de los factores que diferencia a quienes progresan más rápido en sus carreras es el manejo del tiempo. A su juicio, la unidad clave de planificación no es el día, sino la semana.

"La unidad de tiempo más importante? Es la semana... Uno tiene que planificar la semana. Y planificar la semana, fíjense, curiosamente empieza el domingo por la noche... los días claves de la semana son martes, miércoles y jueves. Tú tienes que planificar esos tres días para que el 80 90% ojalá de lo que tenías planificado para la semana se haga", afirmó.

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Además, resaltó que la disciplina es un elemento importante para alcanzar objetivos profesionales y personales.



Lo fundamental de comunicar bien

Finalmente, Echeverry advirtió que muchas personas con talento no logran avanzar en sus carreras porque no saben comunicar sus ideas.

"Uno tiene que ser una persona que transmite brevemente, concisamente y con buena con buena dicción, o sea, es hablar bien, bueno, y escribir bien, comunicar, porque si no, pues el mundo se queda sin enterarse de qué es lo que tú tenías entre pecho y espalda", concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: