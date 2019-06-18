Blu Radio Juan Carlos Echeverry
Juan Carlos Echeverry
-
Juan Carlos Echeverry explica por qué algunas personas ascienden más rápido en las empresas
El exministro de Hacienda habló sobre liderazgo, mentoría y desarrollo profesional, y explicó las claves que según su experiencia permiten crecer más rápido dentro de una organización.
-
"Cifras del presidente Petro sobre Ecopetrol son fantasiosas": Juan Carlos Echeverry
Juan Carlos Echeverry, expresidente de Ecopetrol, habló en Mañas Blu de las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la petrolera estatal. Esto dijo el, además exministro de Hacienda.
-
“El presidente Petro tira la piedra y esconde la mano”: Juan Carlos Echeverry
Juan Carlos Echeverry, expresidente de Ecopetrol, habló en Blu Radio sobre qué tan grave fue y qué salida se pueden dar ante las marchas que se presentaron esta semana cerca del Palacio de Justicia.
-
"La llegada de Óscar Iván Zuluaga quitaba toda posibilidad de éxito": Juan Carlos Echeverry
El excandidato señaló que no valía la pena seguir invirtiendo capital y esfuerzos con tan poco tiempo para las elecciones.
-
Juan Carlos Echeverry renuncia a su precandidatura presidencial
Pese a haber cumplido con firmas válidas requeridas, dice que ha hecho un análisis “realista” y no es viable continuar. Seguirá en la Coalición Equipo por Colombia.
-
Este jueves se definiría futuro de Óscar Iván Zuluaga en coalición Equipo por Colombia
Los integrantes de esa alianza se reunirán en Bogotá para decidir si aceptan o no al candidato del Centro Democrático. Actualmente hay cuatro de seis votos en contra.
-
Juan Carlos Echeverry se cayó de la silla durante debate con precandidatos de Equipo por Colombia
El precandidato y exministro de Hacienda se tomó con humor el incidente que se hizo viral en redes sociales.
-
Cerca de tres millones de firmas habría recogido Alejandro Char para validar su candidatura
El exalcalde de Barranquilla radicará los apoyos recolectados en su carrera por la Presidencia de la República este viernes, ante la Registraduría Nacional.
-
Estos son los candidatos por firmas que más plata han gastado
Rodolfo Hernández encabeza la lista con 1.315 millones de pesos. Le siguen Alejandro Gaviria, Juan Carlos Echeverry y Federico Gutiérrez.
-
"En la Coalición de la Experiencia también cabe Alejandro Gaviria": Juan Carlos Echeverry
El exministro de Hacienda, que aspira a la Presidencia dijo que no es uribista ni santista y que los colombianos están aburridos de las peleas de los políticos.