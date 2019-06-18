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Blu Radio  / Juan Carlos Echeverry

Juan Carlos Echeverry

  • Juan Carlos Echeverry explica por qué algunas personas ascienden más rápido en las empresas
    Juan Carlos Echeverry, economista, exministro de Hacienda y expresidente de Ecopetrol
    Foto: suministrada
    Sociedad

    Juan Carlos Echeverry explica por qué algunas personas ascienden más rápido en las empresas

    El exministro de Hacienda habló sobre liderazgo, mentoría y desarrollo profesional, y explicó las claves que según su experiencia permiten crecer más rápido dentro de una organización.

  • Ecopetrol
    Ecopetrol
    Foto: AFP
    Economía

    "Cifras del presidente Petro sobre Ecopetrol son fantasiosas": Juan Carlos Echeverry

    Juan Carlos Echeverry, expresidente de Ecopetrol, habló en Mañas Blu de las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la petrolera estatal. Esto dijo el, además exministro de Hacienda.

  • Juan Carlos Echeverry y Gustavo Petro
    Juan Carlos Echeverry y Gustavo Petro
    Fotos: cortesía
    Nación

    “El presidente Petro tira la piedra y esconde la mano”: Juan Carlos Echeverry

    Juan Carlos Echeverry, expresidente de Ecopetrol, habló en Blu Radio sobre qué tan grave fue y qué salida se pueden dar ante las marchas que se presentaron esta semana cerca del Palacio de Justicia.

  • Juan Carlos Echeverry, Óscar Iván Zuluaga.png
    Juan Carlos Echeverry, Óscar Iván Zuluaga
    Foto: BLU Radio / AFP
    Política

    "La llegada de Óscar Iván Zuluaga quitaba toda posibilidad de éxito": Juan Carlos Echeverry

    El excandidato señaló que no valía la pena seguir invirtiendo capital y esfuerzos con tan poco tiempo para las elecciones.

  • Juan Carlos Echeverry
    Juan Carlos Echeverry
    Foto: BLU Radio
    Política

    Juan Carlos Echeverry renuncia a su precandidatura presidencial

    Pese a haber cumplido con firmas válidas requeridas, dice que ha hecho un análisis “realista” y no es viable continuar. Seguirá en la Coalición Equipo por Colombia.

  • Óscar Iván Zuluaga.jpg
    Óscar Iván Zuluaga
    Foto: AFP
    Política

    Este jueves se definiría futuro de Óscar Iván Zuluaga en coalición Equipo por Colombia

    Los integrantes de esa alianza se reunirán en Bogotá para decidir si aceptan o no al candidato del Centro Democrático. Actualmente hay cuatro de seis votos en contra.

  • Caída de Juan Carlos Echeverry durante debate
    Caída de Juan Carlos Echeverry durante debate
    Foto: captura video El Tiempo
    Política

    Juan Carlos Echeverry se cayó de la silla durante debate con precandidatos de Equipo por Colombia

    El precandidato y exministro de Hacienda se tomó con humor el incidente que se hizo viral en redes sociales.

  • Alejandro Char.jpg
    Exalcalde Char en su intervención en Aguachica, Cesar.
    Tomada de Youtube
    Política

    Cerca de tres millones de firmas habría recogido Alejandro Char para validar su candidatura

    El exalcalde de Barranquilla radicará los apoyos recolectados en su carrera por la Presidencia de la República este viernes, ante la Registraduría Nacional.

  • Precandidatos Presidenciales.jpg
    Precandidatos Presidenciales
    Política

    Estos son los candidatos por firmas que más plata han gastado

    Rodolfo Hernández encabeza la lista con 1.315 millones de pesos. Le siguen Alejandro Gaviria, Juan Carlos Echeverry y Federico Gutiérrez.

  • Enrique Peñalosa, Federico Gutiérez, Alex Char y Juan Carlos Echeverry
    Enrique Peñalosa, Federico Gutiérez, Alex Char y Juan Carlos Echeverry
    Foto: Facebook Juan Carlos Echeverry
    Política

    "En la Coalición de la Experiencia también cabe Alejandro Gaviria": Juan Carlos Echeverry

    El exministro de Hacienda, que aspira a la Presidencia dijo que no es uribista ni santista y que los colombianos están aburridos de las peleas de los políticos.

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