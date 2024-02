“El presidente Petro tira la piedra y esconde la mano”: Juan Carlos Echeverry

Juan Carlos Echeverry, uno de los economistas más destacados del país, habló en Sala de Prensa Blu, con Juan Roberto Vargas, sobre la situación política del país y los alcances de las decisiones del presidente Gustavo Petro.

El expresidente de Ecopetrol , se refirió a la situación que se presentó el pasado jueves cuando cerca del Palacio de Justicia se presentaron desmanes protagonizados por personas que presionaban la elección de la nueva fiscal general de la Nación.

Hay varios niveles acá de las cosas que pasaron esta semana. Primero una gente se reúne en la calle y matoneó desde la calle el edificio de la Corte Suprema y segundo, el alcalde no reacciona rápido y manda el ESMAD como es lo obvio y lo natural; tercero, el presidente tira la piedra y esconde la mano, parece que él no tuviera nada que ver. Incluso tacha de extremistas de derecha a los instigadores de esa protesta Dijo Echeverry

Indicó que, aún cuando hay video de las instigaciones cerca del Palacio de Justicia, el presidente (Petro) usa unos distractores, no solo es una falta de decoro, sino es una falta de verdad. Además señaló la gravedad de lo ocurrido y recordó los momentos más oscuros de violencia que se presentaron en Colombia. Habló de la responsabilidad del presidente Petro en lo que sucedió durante las manifestaciones.

"Pues por exceso y por defecto sí le cabe. Por exceso, porque llevaba días montando el tinglado para matonear la Corte, los citó a Palacio, vociferó, uso en varias lenguas los comunicados, lo puso en un marco terrible, como que está habiendo un supuesto golpe de Estado y por defecto, lo que no hicieron fue, en el momento en que usted tiene una revuelta a dos cuadras del Palacio de Nariño, a una cuadra del Congreso y en el edificio de las Cortes, pues usted tiene que salir a defender simplemente el orden en las calles y que nadie moleste a la Corte superior en una decisión tan delicada", señaló.

El también exministro de Hacienda cuestionó la forma de gobernar del mandatario nacional y mencionó lo que, según él, es la visión del presidente Petro hacia los colombianos, resaltó que al presidente Petro no se le ve una agenda de Gobierno y que lo que hace es defenderse de las acusaciones que salpican su mandato.

Publicidad

"El presidente gobierna con Twitter, con viajes y con declaraciones altisonantes. Al presidente le importa más caerle bien a tres profesores franceses, dos belgas, un americano, cuatro amigos progresistas de Noruega que que caerle bien a 50 millones de colombianos. Bueno, a 40 porque hay mucha gente, 10millones que votaron por él, pero los 50 millones de colombianos somos común, un público ahí pasivo para él. Él está hablando para un público muy cerrado", enfatizó.

Y agregó, "Él ahora está un poco contra las cuerdas defendiéndose de lo que pasó en las elecciones, de que se volaron los topes y que hay que aclarar que los topes se los voló la suma de todos los aportes. El último de los cuales, que sabemos es Fecode .

Los aportes, hasta donde yo me acuerdo, tiene que ser de personas naturales individuales, seres de carne y hueso, no personas jurídicas. Entonces usa toda esta cosa que si no me cambia el fiscal esto es un golpe de Estado, es supremamente grave y distrae completamente a un país".

Juan Carlos Echeverry / Foto: suministrada

Publicidad

Finalmente, Echeverry se pronunció sobre el tema del Presupuesto General de la Nación, otro de los puntos que enfrenta al presidente Petro con varios alcaldes y gobernadores por los recursos que se asignarán a varios proyectos en las principales ciudades del país.

"Cuando llega el Gobierno Petro para este año resulta que le cae mal, no sé, Medellín, porque allá no ganó, Barranquilla, porque tampoco, Bogotá, tampoco. Entonces decide, aparentemente no, pero, vamos a castigar a esas ciudades con Medellín nada, con Bogotá a con Barranquilla nada. O sea, ¿usted no es el presidente de todos los colombianos, sino el presidente de los de las ciudades donde usted ganó o los departamentos donde ganó? Las ciudades más importantes del país las va a dejar descubiertas el presupuesto, incumpliendo la ley de que tiene que acabar primero las obras que ya están empezadas, eso que lo que pasó ahí es gravísimo", sentenció.

Escuche la entrevista completa acá: